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Diamond Bar, CA
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1587 Kiowa Crest Dr.
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1587 Kiowa Crest Dr.

1587 Kiowa Crest Drive · No Longer Available
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Location

1587 Kiowa Crest Drive, Diamond Bar, CA 91765
Walnut Valley

Amenities

hardwood floors
dishwasher
parking
ceiling fan
fireplace
range
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
range
Property Amenities
parking
**LOCATION, LOCATION, LOCATION **. BEAUTIFUL SINGLE STORY HOME FOR LEASE. DESIRAGLE LOCATION IN THE EXCELLENT WALNUT UNIFIED SCHOOL DISTRICT. IT IS MINUTES TO THE NATIONAL BLUE RIBBON SCHOOL- CHAPARRAL MIDDLE SCHOOL. DIAMOND BAR HIGH SCHOOL RANKS AMONG TOP HIGH SCHOOLS NATIONWIDE ACCORDING TO NEWSWEEK MAGAZINE. FRONT ENTRY DOUBLE DOORS, NICE OPEN FLOOR PLAN, HIGH CEILINGS AND ROOMS ARE ALWAYS SUNNY AND BRIGHT. IT FEATURES 4 GOOD SIZED BEDROOMS. 2 BATHS. ENJOY ALL THAT THE HOME HAS TO OFFER. HARDWOOD FLOORING IN ALL FLOOR AREA. LARGE SEPARATE DINING ROOM, COZY FAMILY ROOM WITH FABULOUS FIREPLACE AND EATING AREA. GORGEOUS FRONT AND PRIVATE BIG BACK YARD. EASY ACCESS TO THE COMMUNITY SHOPPING CENTERS, FWYS, AND METRO LINK. THIS IS THE RIGHT HOME FOR YOUR FAMILY AND A GREAT SCHOOL DESTRICT FOR YOUR CHILDREN. A MUST SEE!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1587 Kiowa Crest Dr. have any available units?
1587 Kiowa Crest Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Diamond Bar, CA.
What amenities does 1587 Kiowa Crest Dr. have?
Some of 1587 Kiowa Crest Dr.'s amenities include hardwood floors, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1587 Kiowa Crest Dr. currently offering any rent specials?
1587 Kiowa Crest Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 1587 Kiowa Crest Dr. pet-friendly?
No, 1587 Kiowa Crest Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Diamond Bar.
Does 1587 Kiowa Crest Dr. offer parking?
Yes, 1587 Kiowa Crest Dr. offers parking.
Does 1587 Kiowa Crest Dr. have units with washers and dryers?
No, 1587 Kiowa Crest Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 1587 Kiowa Crest Dr. have a pool?
No, 1587 Kiowa Crest Dr. does not have a pool.
Does 1587 Kiowa Crest Dr. have accessible units?
No, 1587 Kiowa Crest Dr. does not have accessible units.
Does 1587 Kiowa Crest Dr. have units with dishwashers?
Yes, 1587 Kiowa Crest Dr. has units with dishwashers.
Does 1587 Kiowa Crest Dr. have units with air conditioning?
No, 1587 Kiowa Crest Dr. does not have units with air conditioning.
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