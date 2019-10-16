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Diamond Bar, CA
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1301 Solera Ln.
Last updated October 16 2019 at 3:43 PM

1301 Solera Ln.

1301 Solera Ln · No Longer Available
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Location

1301 Solera Ln, Diamond Bar, CA 91765
Diamond Bar

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
EXCELLENT LOCATION AT THE “ MONTEFINO COMMUNITY " AND LOCATED IN GREAT AWARD WINNING WALNUT VALLEY SCHOOL DISTRICT. BRIGHT AND OPEN AIRY SPACE WELCOMES YOU AND YOUR GUEST TO THIS BEAUTIFUL TOWNHOME. SPACIOUS LIVING ROOM WITH A COZY FIRE PLACE AND FORMAL DINING ROOM. REMODELED KITCHEN ROOM. NEW GRANITE COUNTER TOPS. NEW HOOD AND NEW DISHWASHER. NEWER A/C . THIS PROPERTY FEATURES THREE BRIGHT AND SPACIOUS BEDROOMS AND 2.5 BATHROOMS. GOOD SIZE OF PATIO FOR THE FAMILY BBQ. TWO CARS ATTACHED GARAGE. HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT THE FIRST AND SECOND FLOOR AREA. IMMACULATE MOVE-IN CONDITION UNIT. EASY ACCESS TO THE 57, 60 AND 71 FREEWAYS. WALKING DISTANCE TO ALL SCHOOLS, RESTAURANTS AND MARKETS. CLOSE TO SEVERAL SHOPPING CENTERS. LIBRARY, POST OFFICE, GOLF COURSE AND MT. SAC AND CAL POLY. THIS IS A MUST SEE OPPORTUNITY FOR ANYONE LOOKING FOR A STARTER TOWNHOME!!
**RENT INCLUDES: ASSOCIATION DEUS, TRASH COLLECTION, GARDENER & WATER**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1301 Solera Ln. have any available units?
1301 Solera Ln. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Diamond Bar, CA.
What amenities does 1301 Solera Ln. have?
Some of 1301 Solera Ln.'s amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1301 Solera Ln. currently offering any rent specials?
1301 Solera Ln. is not currently offering any rent specials.
Is 1301 Solera Ln. pet-friendly?
No, 1301 Solera Ln. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Diamond Bar.
Does 1301 Solera Ln. offer parking?
Yes, 1301 Solera Ln. offers parking.
Does 1301 Solera Ln. have units with washers and dryers?
No, 1301 Solera Ln. does not offer units with in unit laundry.
Does 1301 Solera Ln. have a pool?
No, 1301 Solera Ln. does not have a pool.
Does 1301 Solera Ln. have accessible units?
No, 1301 Solera Ln. does not have accessible units.
Does 1301 Solera Ln. have units with dishwashers?
Yes, 1301 Solera Ln. has units with dishwashers.
Does 1301 Solera Ln. have units with air conditioning?
Yes, 1301 Solera Ln. has units with air conditioning.
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