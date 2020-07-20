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Covina, CA
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805 GRONDAHL
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

805 GRONDAHL

805 West Grondahl Street · No Longer Available
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Location

805 West Grondahl Street, Covina, CA 91722
Covina-Valley

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
guest parking
hot tub
THIS BEAUTIFUL AND WELL MAINTAINED "LOFT STYLE" TOWNHOUSE IS LOCATED IN NANTUCKET VILLAGE IN COVINA. THIS HOME HAS LIVING/DINING ROOM ALONG WITH KITCHEN, HALF BATH, LAUNDRY ROOM AND GARAGE ON MAIN FLOOR. IT ALSO HAS INCLOSED PATIO IN THE FRONT. UPSTAIRS IS THE MASTER BEDROOM WITH FULL BATHROOM, LARGE WALK IN CLOSET AND VANITY/BUILT IN AREA AS WELL.
KITCHEN WILL HAVE NEW DISHWASHER AND GARBAGE DISPOSAL. NEW TENANT TO PROVIDE THEIR OWN FRIDGE AND WASHER & DRYER.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 805 GRONDAHL have any available units?
805 GRONDAHL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Covina, CA.
What amenities does 805 GRONDAHL have?
Some of 805 GRONDAHL's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 805 GRONDAHL currently offering any rent specials?
805 GRONDAHL is not currently offering any rent specials.
Is 805 GRONDAHL pet-friendly?
No, 805 GRONDAHL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Covina.
Does 805 GRONDAHL offer parking?
Yes, 805 GRONDAHL offers parking.
Does 805 GRONDAHL have units with washers and dryers?
Yes, 805 GRONDAHL offers units with in unit laundry.
Does 805 GRONDAHL have a pool?
Yes, 805 GRONDAHL has a pool.
Does 805 GRONDAHL have accessible units?
No, 805 GRONDAHL does not have accessible units.
Does 805 GRONDAHL have units with dishwashers?
Yes, 805 GRONDAHL has units with dishwashers.
Does 805 GRONDAHL have units with air conditioning?
No, 805 GRONDAHL does not have units with air conditioning.
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