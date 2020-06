1492 W 153rd Street - #A

Amenities

on-site laundry patio / balcony hardwood floors pet friendly parking recently renovated

Unit Amenities hardwood floors patio / balcony recently renovated Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly on-site laundry parking internet access

This is a newly renovated two story home only shares one wall with the other unit. It features ceramic tiles on the first floor with a bedroom and full bathroom on the first floor. All bedrooms and kitchen are spacious. This home is well lit with plenty of natural light. New laminate flooring throughout the second floor. The spacious master bedroom features a balcony.



This treasure home is a must see!! The attached unit can be rented together with this one to the same tenant if desired.



Esta es una casa de dos pisos recientemente renovada que solo comparte una pared con la otra unidad. Cuenta con pisos de cerámica en el primer piso con un dormitorio y baño completo en el primer piso. Todas las habitaciones y la cocina son amplias. Esta casa está bien iluminada con mucha luz natural. Nuevos pisos laminados en todo el segundo piso. El amplio dormitorio principal cuenta con balcón.



La unidad adjunta se puede alquilar junto con esta al mismo inquilino si lo desea.

This beautiful residential duplex is located in one of the best areas of Compton. The neighborhood is fairly quiet and near to schools and shopping centers. Just minutes away from the Compton Courthouse. Easy access to major freeways 110, 91, 105, 710 and 405. Both units of this duplex could be rented to the same tenant if desired.

Este hermoso dúplex residencial se encuentra en una de las mejores zonas de Compton. El vecindario es bastante tranquilo y está cerca de escuelas y centros comerciales. A pocos minutos de la corte de Compton. Fácil acceso a las principales autopistas 110, 91, 105, 710 y 405. Ambas unidades de este dúplex se pueden alquilar al mismo inquilino si lo desea.