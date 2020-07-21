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Claremont, CA
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690 Huron Drive
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690 Huron Drive

690 Huron Pl · No Longer Available
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Location

690 Huron Pl, Claremont, CA 91711
Condit

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
LOVELY TOWN HOME LOCATED IN THE CHARMING SERRANO COMMUNITY BY D.R. HORTON WHERE TREE-LINED STREETS, SWEEPING PANORAMAS AND THE BREATHTAKING BACKDROP OF THE SAN GABRIEL MOUNTAINS WELCOME YOU HOME. THIS 1685 SQFT TOWN HOME FEATURES 3 BEDROOMS AND 2.5 BATHS. THE KITCHEN FEATURES JAVA COLORED CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, VERY NICE UPGRADED DARK WOOD LAMINATE. CUTE PATIO OFF THE KITCHEN. THIS COMMUNITY IS ALSO JUST MINUTES AWAY FROM AN SCHOOLS, DINING AND SHOPPING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 690 Huron Drive have any available units?
690 Huron Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Claremont, CA.
What amenities does 690 Huron Drive have?
Some of 690 Huron Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 690 Huron Drive currently offering any rent specials?
690 Huron Drive is not currently offering any rent specials.
Is 690 Huron Drive pet-friendly?
No, 690 Huron Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Claremont.
Does 690 Huron Drive offer parking?
Yes, 690 Huron Drive offers parking.
Does 690 Huron Drive have units with washers and dryers?
No, 690 Huron Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 690 Huron Drive have a pool?
No, 690 Huron Drive does not have a pool.
Does 690 Huron Drive have accessible units?
No, 690 Huron Drive does not have accessible units.
Does 690 Huron Drive have units with dishwashers?
No, 690 Huron Drive does not have units with dishwashers.
Does 690 Huron Drive have units with air conditioning?
No, 690 Huron Drive does not have units with air conditioning.
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