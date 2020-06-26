All apartments in Cerritos
Find more places like 18015 Laurelbrook Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Cerritos, CA
/
18015 Laurelbrook Place
Last updated September 16 2019 at 11:16 PM

18015 Laurelbrook Place

18015 Laurelbrook Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Cerritos
See all
Apartments with Balcony
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

18015 Laurelbrook Place, Cerritos, CA 90703
Cerritos

Amenities

granite counters
garage
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
range
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
granite counters
oven
range
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
***EXCELLENT LOCATION!!!*** MOVE IN READY!!! BEAUTIFUL CERRITOS HOME WITH 3 BEDROOMS/2 BATH, ONE STORY HOUSE IN THE BEST ABC SCHOOL DISTRICT, CERRITOS ELEMENTARY, CARMENITA JR, AND CERRITOS HIGH/ ELIGIBLE TO WHITNEY HIGH!!! CUL-DE-SAC STREET, GREAT CURB APPEALS, FRESH NEW PAINT INSIDE AND OUTSIDE, CENTRAL AIR & HEAT, SCRAPPED CEILINGS, BRAND NEW WOOD LAMINTED FLOOR THRU-OUT, VAULTED CEILING IN THE LARGE LIVING ROOM, ALL BEDROOMS HAS CEILING FAN & LIGHTS, REMODELED BATHROOMS, MASTER BEDROOM WITH EXTRA CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS IN THE KITCHEN! BEAUTIFUL COURT-YARD AND BACK- YARD! THIS WILL NOT LAST! DON'T MISS IT!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18015 Laurelbrook Place have any available units?
18015 Laurelbrook Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cerritos, CA.
What amenities does 18015 Laurelbrook Place have?
Some of 18015 Laurelbrook Place's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18015 Laurelbrook Place currently offering any rent specials?
18015 Laurelbrook Place is not currently offering any rent specials.
Is 18015 Laurelbrook Place pet-friendly?
No, 18015 Laurelbrook Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cerritos.
Does 18015 Laurelbrook Place offer parking?
Yes, 18015 Laurelbrook Place offers parking.
Does 18015 Laurelbrook Place have units with washers and dryers?
No, 18015 Laurelbrook Place does not offer units with in unit laundry.
Does 18015 Laurelbrook Place have a pool?
No, 18015 Laurelbrook Place does not have a pool.
Does 18015 Laurelbrook Place have accessible units?
No, 18015 Laurelbrook Place does not have accessible units.
Does 18015 Laurelbrook Place have units with dishwashers?
No, 18015 Laurelbrook Place does not have units with dishwashers.
Does 18015 Laurelbrook Place have units with air conditioning?
Yes, 18015 Laurelbrook Place has units with air conditioning.
Helpful Articles
9 Tips to Get Cheaper Rent
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Should I Live with a Roommate?
College Apartment Checklist: Everything You Need
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Avalon Cerritos
12651 Artesia Blvd
Cerritos, CA 90703
Cerritos Apartments
18944 Vickie Ave
Cerritos, CA 90703
Aria
12611 Artesia Blvd
Cerritos, CA 90703

Similar Pages

Cerritos 1 BedroomsCerritos 2 Bedrooms
Cerritos Apartments with BalconyCerritos Apartments with Parking
Cerritos Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CAFullerton, CASanta Monica, CA
Ontario, CACosta Mesa, CAOrange, CATorrance, CABurbank, CAAliso Viejo, CACovina, CAMarina del Rey, CAEl Monte, CAArcadia, CAMontclair, CA
Cypress, CALa Verne, CACarson, CALaguna Hills, CAWestminster, CALakewood, CABellflower, CABaldwin Park, CAMonrovia, CALaguna Beach, CA

Apartments Near Colleges

Cerritos CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-Irvine