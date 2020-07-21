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Buena Park, CA
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8190 Mammoth Circle
Last updated January 13 2020 at 9:49 PM

8190 Mammoth Circle

8190 Mammoth Circle · No Longer Available
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Location

8190 Mammoth Circle, Buena Park, CA 90621
Buena Park

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
CHARMING TOWNHOUSE STYLE HOME NEAR LOS COYOTES COUNTRY CLUB. A VERY DRAMATIC FRONT ENTRY LEADS TO A HUGE LIVING ROOM WITH WOOD FLOORING. THERE IS ONE BEDROOM DOWNSTAIRS AND NEWLY REMODELED 3/4 BATH. UPSTAIRS YOU WILL ENTER A LARGE MASTER SUITE, WITH FULLY REMODELED BATH AND VANITY. ADJACENT TO THE MASTER BEDROOM IS A DRAMATIC GLASS ENCLOSED LOFT/OFFICE AREA.
A LOVELY PATIO AREA OPENS FROM THE LARGE REMODELED KITCHEN WITH ITS PORCELAIN TILE FLOOR. THERE IS MORE FORMAL DINING AVAILABLE ADJACENT TO KITCHEN. THE DOUBLE CAR GARAGE HAS ACCESS TO INTERIOR ENTRY HALL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8190 Mammoth Circle have any available units?
8190 Mammoth Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buena Park, CA.
What amenities does 8190 Mammoth Circle have?
Some of 8190 Mammoth Circle's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8190 Mammoth Circle currently offering any rent specials?
8190 Mammoth Circle is not currently offering any rent specials.
Is 8190 Mammoth Circle pet-friendly?
No, 8190 Mammoth Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buena Park.
Does 8190 Mammoth Circle offer parking?
Yes, 8190 Mammoth Circle offers parking.
Does 8190 Mammoth Circle have units with washers and dryers?
No, 8190 Mammoth Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 8190 Mammoth Circle have a pool?
No, 8190 Mammoth Circle does not have a pool.
Does 8190 Mammoth Circle have accessible units?
No, 8190 Mammoth Circle does not have accessible units.
Does 8190 Mammoth Circle have units with dishwashers?
Yes, 8190 Mammoth Circle has units with dishwashers.
Does 8190 Mammoth Circle have units with air conditioning?
No, 8190 Mammoth Circle does not have units with air conditioning.
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