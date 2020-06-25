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Buena Park, CA
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6824 Emerson Dr
Last updated September 22 2019 at 8:54 AM

6824 Emerson Dr

6824 Emerson Dr · No Longer Available
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Location

6824 Emerson Dr, Buena Park, CA 90620
Buena Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garage
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
internet access
$2750/ month - BEAUTIFUL 4 BR HOUSE (BUENA PARK, CA)

VERY NICE HOUSE IN A CONVENIENT AREA, CLOSE TO 5 AND 91 FREEWAYS, SHOPPING MALLS, KNOTTS BERRY FARM AND DISNEYLAND, WITH CENTRAL HEAT, A/C, 4 BR, 2 BATHROOMS, SHOWER GLASS DOOR, MARBLE SHOWER ENCLOSURE AND COUNTERTOPS, TILES IN KITCHEN, DINING AND LIVING ROOM, BATHROOMS AND WALKWAY AREAS, WALL TO WALL CARPETING IN 3 BEDROOMS AND LAMINATED FLOOR IN THE 4TH BEDROOM, FORMAL DINING ROOM AREA WITH CHANDELIER , LARGE LIVING ROOM WITH FIREPLACE, GRANITE KITCHEN COUNTERTOP, MASTER BR WITH OWN BATH AND WALK IN CLOSET, DOUBLE CAR GARAGE, WASHER AND DRYER READY, INTERNET, CABLE AND SATELLITE TV READY, 1/4 ACRE LOT FOR PLAYING GROUND AND PLEASURE WITH GARDEN IN THE FRONT AND BACKYARD. SPACY PATIO WITH BBQ AREA...AND LOTS MORE .

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6824 Emerson Dr have any available units?
6824 Emerson Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buena Park, CA.
What amenities does 6824 Emerson Dr have?
Some of 6824 Emerson Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6824 Emerson Dr currently offering any rent specials?
6824 Emerson Dr is not currently offering any rent specials.
Is 6824 Emerson Dr pet-friendly?
No, 6824 Emerson Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buena Park.
Does 6824 Emerson Dr offer parking?
Yes, 6824 Emerson Dr offers parking.
Does 6824 Emerson Dr have units with washers and dryers?
Yes, 6824 Emerson Dr offers units with in unit laundry.
Does 6824 Emerson Dr have a pool?
No, 6824 Emerson Dr does not have a pool.
Does 6824 Emerson Dr have accessible units?
No, 6824 Emerson Dr does not have accessible units.
Does 6824 Emerson Dr have units with dishwashers?
No, 6824 Emerson Dr does not have units with dishwashers.
Does 6824 Emerson Dr have units with air conditioning?
Yes, 6824 Emerson Dr has units with air conditioning.
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