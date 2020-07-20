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Azusa, CA
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974 Sweetbriar Lane
Last updated July 2 2019 at 1:51 AM

974 Sweetbriar Lane

974 Sweetbriar Lane · No Longer Available
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Location

974 Sweetbriar Lane, Azusa, CA 91702
Azusa

Amenities

on-site laundry
recently renovated
gym
pool
playground
clubhouse
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
playground
pool
bbq/grill
THIS SOUGHT AFTER COMMUNITY OF ROSEDALE IS BEAUTIFUL AND WELL-KEPT!! COMMUNITY FEATURES SEVERAL PARKS, PLAYGROUNDS, SCENIC WALKING TRAILS, POOLS AND SPAS, FITNESS CENTER, CLUBHOUSE, REC CENTER, BBQ AREAS, OUTDOOR LOUNGE AREAS, AND OUTDOOR FIREPLACES!! AMAZING MOUNTAIN VIEWS!! WALK TO APU, CITRUS COLLEGE, METRO GOLD LINE, SHOPPING, ENTERTAINMENT, RESTAURANTS, HIKING TRAILS, AND EASY ACCESS TO 210 FREEWAY!! THIS GORGEOUS HOME FEATURES LARGE OPEN CONCEPT, UPGRADED KITCHEN, RECESS LIGHTING, 3 LARGE BEDROOMS, 3 BATHROOMS, OVER 1400 SQ FT LAUNDRY ROOM, AND MUCH MORE!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 974 Sweetbriar Lane have any available units?
974 Sweetbriar Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Azusa, CA.
What amenities does 974 Sweetbriar Lane have?
Some of 974 Sweetbriar Lane's amenities include on-site laundry, recently renovated, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 974 Sweetbriar Lane currently offering any rent specials?
974 Sweetbriar Lane is not currently offering any rent specials.
Is 974 Sweetbriar Lane pet-friendly?
No, 974 Sweetbriar Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Azusa.
Does 974 Sweetbriar Lane offer parking?
No, 974 Sweetbriar Lane does not offer parking.
Does 974 Sweetbriar Lane have units with washers and dryers?
No, 974 Sweetbriar Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 974 Sweetbriar Lane have a pool?
Yes, 974 Sweetbriar Lane has a pool.
Does 974 Sweetbriar Lane have accessible units?
No, 974 Sweetbriar Lane does not have accessible units.
Does 974 Sweetbriar Lane have units with dishwashers?
No, 974 Sweetbriar Lane does not have units with dishwashers.
Does 974 Sweetbriar Lane have units with air conditioning?
No, 974 Sweetbriar Lane does not have units with air conditioning.
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