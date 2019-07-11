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Sun City West, AZ
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14522 W. Panther Dr.
Last updated July 11 2019 at 10:16 AM

14522 W. Panther Dr.

14522 West Panther Drive · No Longer Available
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Location

14522 West Panther Drive, Sun City West, AZ 85375
Sun City West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
Great house in a 55+ Community! - CARPET, TILE AND WOOD LAMINATE. DINING NEXT TO KITCHEN, KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES(FRIDGE FOR CONVENIENCE ONLY) MASTER BEDROOM SPLIT, CEILING FANS, INSIDE LAUNDRY WITH LAUNDRY SINK AND WASHER/DRYER(FOR CONVENIENCE ONLY), DESERT FRONT AND BACK YARDS, COVERED PATIO, EXTENDED PATIO WITH HALF WALL-GREAT FOR ENTERTAINING! 2 CAR GARAGE WITH EXTRA SLAB FOR STORAGE, GAS WATER HEATER AND HEAT! CLOSE TO LOOP 303 AND GRAND. TENANTS CAN OPT IN TO ENJOY THE SUN CITY AMENITIES FOR A YEARLY FEE.

(RLNE4988391)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14522 W. Panther Dr. have any available units?
14522 W. Panther Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City West, AZ.
What amenities does 14522 W. Panther Dr. have?
Some of 14522 W. Panther Dr.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14522 W. Panther Dr. currently offering any rent specials?
14522 W. Panther Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 14522 W. Panther Dr. pet-friendly?
No, 14522 W. Panther Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City West.
Does 14522 W. Panther Dr. offer parking?
Yes, 14522 W. Panther Dr. offers parking.
Does 14522 W. Panther Dr. have units with washers and dryers?
Yes, 14522 W. Panther Dr. offers units with in unit laundry.
Does 14522 W. Panther Dr. have a pool?
No, 14522 W. Panther Dr. does not have a pool.
Does 14522 W. Panther Dr. have accessible units?
No, 14522 W. Panther Dr. does not have accessible units.
Does 14522 W. Panther Dr. have units with dishwashers?
No, 14522 W. Panther Dr. does not have units with dishwashers.
Does 14522 W. Panther Dr. have units with air conditioning?
No, 14522 W. Panther Dr. does not have units with air conditioning.
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