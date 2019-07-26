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Sun City West, AZ
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13217 W MESA VERDE Drive
Last updated July 26 2019 at 7:24 AM

13217 W MESA VERDE Drive

13217 West Mesa Verde Drive · No Longer Available
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Location

13217 West Mesa Verde Drive, Sun City West, AZ 85375
Sun City West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13217 W MESA VERDE Drive have any available units?
13217 W MESA VERDE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City West, AZ.
What amenities does 13217 W MESA VERDE Drive have?
Some of 13217 W MESA VERDE Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13217 W MESA VERDE Drive currently offering any rent specials?
13217 W MESA VERDE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 13217 W MESA VERDE Drive pet-friendly?
No, 13217 W MESA VERDE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City West.
Does 13217 W MESA VERDE Drive offer parking?
Yes, 13217 W MESA VERDE Drive offers parking.
Does 13217 W MESA VERDE Drive have units with washers and dryers?
Yes, 13217 W MESA VERDE Drive offers units with in unit laundry.
Does 13217 W MESA VERDE Drive have a pool?
No, 13217 W MESA VERDE Drive does not have a pool.
Does 13217 W MESA VERDE Drive have accessible units?
No, 13217 W MESA VERDE Drive does not have accessible units.
Does 13217 W MESA VERDE Drive have units with dishwashers?
Yes, 13217 W MESA VERDE Drive has units with dishwashers.
Does 13217 W MESA VERDE Drive have units with air conditioning?
No, 13217 W MESA VERDE Drive does not have units with air conditioning.
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