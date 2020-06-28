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Goodyear, AZ
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17513 W DALEA Drive
Last updated November 7 2019 at 9:23 AM

17513 W DALEA Drive

17513 West Dalea Drive · No Longer Available
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Location

17513 West Dalea Drive, Goodyear, AZ 85338
Estrella Mountain Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
gym
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
gym
parking
pet friendly
LOVELY FOUR BEDROOM HOME WITH MASTER SPLIT FLOORPLAN, BOTH A LIVING ROOM & A GREAT ROOM! SPACIOUS KITCHEN WITH A PANTRY & AN ISLAND. MASTER BATHROOM FEATURES SEPARATE SHOWER/TUB & DOUBLE SINKS. LANDSCAPE IS EASY CARE FRONT & BACK. PLUS ALL OF THE AMENTETIES ONLY THE ESTRELLA MOUNTAIN RANCH COMMUNITY HAS TO OFFER. LAKES, GOLFING, WATER PARK, A FITNESS CENTER, THE LIST GOES ON.THERE IS A $100.00 NON-REFUNDABLE ADMINISTRATION FEE DUE WITH THE FIRST MONTH'S RENT. NO SMOKING IN THE HOUSE PLEASE. OWNER WILL ALLOW ONE DOG - NO RESTRICTED BREEDS & NO CATS. APPLICATION FEE IS $55.00 FOR EACH PRIMARY APPLICANT. A BACKGROUND CHECK WILL BE DONE FOR OCCUPANTS OVER 18 WHO ARE NOT PRIMARY APPLICANTS. FEES ARE TO BE PAID FROM OUR WEBSITE HOMEPAGE.READ THE INSTRUCTIONS GIVEN ON THE APPLICATION

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17513 W DALEA Drive have any available units?
17513 W DALEA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 17513 W DALEA Drive have?
Some of 17513 W DALEA Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17513 W DALEA Drive currently offering any rent specials?
17513 W DALEA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 17513 W DALEA Drive pet-friendly?
Yes, 17513 W DALEA Drive is pet friendly.
Does 17513 W DALEA Drive offer parking?
Yes, 17513 W DALEA Drive offers parking.
Does 17513 W DALEA Drive have units with washers and dryers?
No, 17513 W DALEA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 17513 W DALEA Drive have a pool?
No, 17513 W DALEA Drive does not have a pool.
Does 17513 W DALEA Drive have accessible units?
No, 17513 W DALEA Drive does not have accessible units.
Does 17513 W DALEA Drive have units with dishwashers?
Yes, 17513 W DALEA Drive has units with dishwashers.
Does 17513 W DALEA Drive have units with air conditioning?
No, 17513 W DALEA Drive does not have units with air conditioning.
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