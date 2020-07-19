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17108 Kingstree
Last updated February 19 2020 at 9:46 AM

17108 Kingstree

17108 E Kingstree Blvd · No Longer Available
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Location

17108 E Kingstree Blvd, Fountain Hills, AZ 85268

Amenities

in unit laundry
garage
walk in closets
pool
guest suite
Unit Amenities
in unit laundry
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
guest suite
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17108 Kingstree have any available units?
17108 Kingstree doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fountain Hills, AZ.
What amenities does 17108 Kingstree have?
Some of 17108 Kingstree's amenities include in unit laundry, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17108 Kingstree currently offering any rent specials?
17108 Kingstree is not currently offering any rent specials.
Is 17108 Kingstree pet-friendly?
No, 17108 Kingstree is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fountain Hills.
Does 17108 Kingstree offer parking?
Yes, 17108 Kingstree offers parking.
Does 17108 Kingstree have units with washers and dryers?
Yes, 17108 Kingstree offers units with in unit laundry.
Does 17108 Kingstree have a pool?
Yes, 17108 Kingstree has a pool.
Does 17108 Kingstree have accessible units?
No, 17108 Kingstree does not have accessible units.
Does 17108 Kingstree have units with dishwashers?
No, 17108 Kingstree does not have units with dishwashers.
Does 17108 Kingstree have units with air conditioning?
No, 17108 Kingstree does not have units with air conditioning.
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