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Fountain Hills, AZ
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16233 E LOMBARD Place
Last updated June 13 2020 at 3:37 AM

16233 E LOMBARD Place

16233 East Lombard Place · (480) 242-3034
COVID-19 Update
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Location

16233 East Lombard Place, Fountain Hills, AZ 85268
Firerock

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$4,500

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2 Bed · 2 Bath · 2261 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
hot tub
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16233 E LOMBARD Place have any available units?
16233 E LOMBARD Place has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16233 E LOMBARD Place have?
Some of 16233 E LOMBARD Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16233 E LOMBARD Place currently offering any rent specials?
16233 E LOMBARD Place isn't currently offering any rent specials.
Is 16233 E LOMBARD Place pet-friendly?
No, 16233 E LOMBARD Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fountain Hills.
Does 16233 E LOMBARD Place offer parking?
Yes, 16233 E LOMBARD Place does offer parking.
Does 16233 E LOMBARD Place have units with washers and dryers?
No, 16233 E LOMBARD Place does not offer units with in unit laundry.
Does 16233 E LOMBARD Place have a pool?
Yes, 16233 E LOMBARD Place has a pool.
Does 16233 E LOMBARD Place have accessible units?
No, 16233 E LOMBARD Place does not have accessible units.
Does 16233 E LOMBARD Place have units with dishwashers?
Yes, 16233 E LOMBARD Place has units with dishwashers.
Does 16233 E LOMBARD Place have units with air conditioning?
No, 16233 E LOMBARD Place does not have units with air conditioning.
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