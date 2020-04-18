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El Mirage, AZ
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14723 N. 124th Ave
Last updated April 18 2020 at 11:37 AM

14723 N. 124th Ave

14723 North 124th Avenue · No Longer Available
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Location

14723 North 124th Avenue, El Mirage, AZ 85335
Rancho el Mirage

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
WELL MAINTAINED 4 BED 2 BATH HOME BACKS TO PARK - WELL MAINTAINED SINGLE STORY SPLIT FLOORPLAN IN RANCHO EL MIRAGE WITH 4 BEDROOMS, 2 BATH. OPEN AND AIRY WITH VAULTED CEILINGS, TWO TONE NEUTRAL PAINT THROUGHOUT, 20 IN PORCELAIN TILE IN KITCHEN AND DINING AREA AND NEW WOOD LAMINATE FLOORING THROUGH THE REST OF THE HOME (NO CARPET). LARGE EAT IN KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, DINING AREA AND FRIDGE, MICRO, DISHWASHER AND SMOOTHTOP RANGE INCL OPENING TO LARGE GREAT ROOM WTH NEW VERTICAL BLINDS. BUILT IN COMPUTER NOOK IN HALLWAY AND NICE SIZED SECONDARY BEDROOMS. LARGE MASTER SUITE WITH GARDEN TUB/SHOWER AND EXTEND VANITY WITH WALK IN CLOSET. INSIDE LAUNDRY WITH WASHER/DRYER INCLUDED. 2 CAR GARAGE WITH SHELVING. COVERED REAR PATIO WITH EASY CARE DESERT LANDSCAPING FRONT AND BACK. HOME BACKS TO PARK. CLOSE TO DINING, SHOPPING, SCHOOLS AND PARKS. OWNER MAY CONSIDER ONE SMALL PET. TENANT PAYS UTILITIES AND CARES FOR LANDSCAPING. TENANT MUST SHOW PROOF OF RENTERS INSURANCE AT MOVE IN. TENANT PAYS ADDITIONAL 3% CITY RENTAL TAX MONTHLY

(RLNE4707003)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14723 N. 124th Ave have any available units?
14723 N. 124th Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in El Mirage, AZ.
How much is rent in El Mirage, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly El Mirage Rent Report.
What amenities does 14723 N. 124th Ave have?
Some of 14723 N. 124th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14723 N. 124th Ave currently offering any rent specials?
14723 N. 124th Ave is not currently offering any rent specials.
Is 14723 N. 124th Ave pet-friendly?
Yes, 14723 N. 124th Ave is pet friendly.
Does 14723 N. 124th Ave offer parking?
Yes, 14723 N. 124th Ave offers parking.
Does 14723 N. 124th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 14723 N. 124th Ave offers units with in unit laundry.
Does 14723 N. 124th Ave have a pool?
No, 14723 N. 124th Ave does not have a pool.
Does 14723 N. 124th Ave have accessible units?
No, 14723 N. 124th Ave does not have accessible units.
Does 14723 N. 124th Ave have units with dishwashers?
Yes, 14723 N. 124th Ave has units with dishwashers.
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