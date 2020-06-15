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Anthem, AZ
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40902 N CONGRESSIONAL Drive
Last updated June 6 2020 at 1:13 AM

40902 N CONGRESSIONAL Drive

40902 North Congressional Drive · (480) 227-6578
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Location

40902 North Congressional Drive, Anthem, AZ 85086
Anthem

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,600

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4 Bed · 3 Bath · 2793 sqft

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Amenities

granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
refrigerator
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Property Amenities
gym
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tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 40902 N CONGRESSIONAL Drive have any available units?
40902 N CONGRESSIONAL Drive has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 40902 N CONGRESSIONAL Drive have?
Some of 40902 N CONGRESSIONAL Drive's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 40902 N CONGRESSIONAL Drive currently offering any rent specials?
40902 N CONGRESSIONAL Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 40902 N CONGRESSIONAL Drive pet-friendly?
No, 40902 N CONGRESSIONAL Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Anthem.
Does 40902 N CONGRESSIONAL Drive offer parking?
Yes, 40902 N CONGRESSIONAL Drive does offer parking.
Does 40902 N CONGRESSIONAL Drive have units with washers and dryers?
No, 40902 N CONGRESSIONAL Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 40902 N CONGRESSIONAL Drive have a pool?
Yes, 40902 N CONGRESSIONAL Drive has a pool.
Does 40902 N CONGRESSIONAL Drive have accessible units?
No, 40902 N CONGRESSIONAL Drive does not have accessible units.
Does 40902 N CONGRESSIONAL Drive have units with dishwashers?
Yes, 40902 N CONGRESSIONAL Drive has units with dishwashers.
Does 40902 N CONGRESSIONAL Drive have units with air conditioning?
No, 40902 N CONGRESSIONAL Drive does not have units with air conditioning.
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