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Virginia Beach, VA
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1853 GETTYSBURG ROAD
Last updated June 13 2020 at 4:00 AM

1853 GETTYSBURG ROAD

1853 Gettysburg Road · No Longer Available
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Location

1853 Gettysburg Road, Virginia Beach, VA 23464

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
bbq/grill
garage
BEAUTIFUL 4 BEDROOM 2.5 BATH 2,000 SQUARE FOOT HOME. LIVING ROOM, DINING ROOM, UPGRADED EAT-IN KITCHEN WITH BAY WINDOW, GRANITE COUNTER TOPS, SLOW CLOSE CABINETS, SIDE BY SIDE REFRIGERATOR, SMOOTH TOP STOVE, BUILT-IN MICROWAVE AND DISHWASHER. FAMILY ROOM BRICK FIREPLACE WITH WOOD BURNING STOVE INSERT. HUGE SUN ROOM WITH THREE SETS OF SLIDING GLASS DOORS. MASTER SUITE WITH TWO CLOSETS AND FULL BATH. ATTACHED GARAGE AND MULTI-CAR DRIVEWAY SPACES. FEATURES: LAMINATE FLOORING, FIVE CEILING FANS, TANK LESS GAS WATER HEATER, NEWER HEATING, AIR CONDITIONING AND WINDOWS, LARGE PRIVACY FENCED BACKYARD, SHED, DECK, TREES, LANDSCAPING, BARBECUE AREA, PLAY GROUND AREA AND ABOVE GROUND SWIMMING POOL. QUICK ACCESS TO I-64. SINGLE OR MULTI-YEAR LEASE OPTIONS AVAILABLE. MOVE IN MID AUGUST 2020.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1853 GETTYSBURG ROAD have any available units?
1853 GETTYSBURG ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Virginia Beach, VA.
How much is rent in Virginia Beach, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Virginia Beach Rent Report.
What amenities does 1853 GETTYSBURG ROAD have?
Some of 1853 GETTYSBURG ROAD's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1853 GETTYSBURG ROAD currently offering any rent specials?
1853 GETTYSBURG ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 1853 GETTYSBURG ROAD pet-friendly?
No, 1853 GETTYSBURG ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Virginia Beach.
Does 1853 GETTYSBURG ROAD offer parking?
Yes, 1853 GETTYSBURG ROAD does offer parking.
Does 1853 GETTYSBURG ROAD have units with washers and dryers?
No, 1853 GETTYSBURG ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 1853 GETTYSBURG ROAD have a pool?
Yes, 1853 GETTYSBURG ROAD has a pool.
Does 1853 GETTYSBURG ROAD have accessible units?
No, 1853 GETTYSBURG ROAD does not have accessible units.
Does 1853 GETTYSBURG ROAD have units with dishwashers?
Yes, 1853 GETTYSBURG ROAD has units with dishwashers.
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