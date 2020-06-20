All apartments in Portsmouth
Find more places like 326 Worthington Square.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Portsmouth, VA
/
326 Worthington Square
Last updated June 18 2020 at 3:20 AM

326 Worthington Square

326 Worthington Square · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Portsmouth
See all
Luxury Places
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all

Location

326 Worthington Square, Portsmouth, VA 23704
Olde Towne

Amenities

dishwasher
pet friendly
fireplace
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
CLEAN, WELL MAINTAINED AND BEAUTIFUL 2 BEDROOM, 1 BATH CONDO LOCATED IN DESIRABLE OLDE TOWN PORTSMOUTH. CONVENIENT TO MILITARY BASES, NAVAL HOSPITAL, SHOPPING AND ENTERTAINMENT. APPLICANT MUST HAVE GOOD CREDIT. APPLICATION FEE, SECURITY DEPOSIT AND 1ST MONTH RENT MUST BE IN 3 SEPARATE CERTIFIED FUNDS OR MONEY ORDERS ONLY. PETS CONSIDERED ON A CASE BY CASE BASIS. TENANTS ARE REQUIRED TO HAVE AND MAINTAIN A RENTERS INSURANCE POLICY. PLEASE CALL AGENT FOR MORE INFORMATION FOR APPLYING ONLINE AND INSURANCE REQUIREMENTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 326 Worthington Square have any available units?
326 Worthington Square doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Portsmouth, VA.
How much is rent in Portsmouth, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Portsmouth Rent Report.
What amenities does 326 Worthington Square have?
Some of 326 Worthington Square's amenities include dishwasher, pet friendly, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 326 Worthington Square currently offering any rent specials?
326 Worthington Square isn't currently offering any rent specials.
Is 326 Worthington Square pet-friendly?
Yes, 326 Worthington Square is pet friendly.
Does 326 Worthington Square offer parking?
No, 326 Worthington Square does not offer parking.
Does 326 Worthington Square have units with washers and dryers?
No, 326 Worthington Square does not offer units with in unit laundry.
Does 326 Worthington Square have a pool?
No, 326 Worthington Square does not have a pool.
Does 326 Worthington Square have accessible units?
No, 326 Worthington Square does not have accessible units.
Does 326 Worthington Square have units with dishwashers?
Yes, 326 Worthington Square has units with dishwashers.
Helpful Articles
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
9 Tips to Get Cheaper Rent
What Parents Should Look for in an Apartment
Top 10 Tips for Saving on Rent
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Edgefield Apartments
5699 Craneybrook Ln
Portsmouth, VA 23703
Churchland Square
7041 Kenny Ln
Portsmouth, VA 23703
Preston Trails
6617 Bickford Lane
Portsmouth, VA 23703
Towne Point Landing
3802 Towne Point Rd
Portsmouth, VA 23703
The Myrtles at Olde Towne Apartments
850 Crawford Parkway
Portsmouth, VA 23704
Residences at Crawford Farm
1027 City Park Ave
Portsmouth, VA 23701
Pepperwood Townhomes
3790 Pepperwood Ct
Portsmouth, VA 23703

Similar Pages

Portsmouth 1 BedroomsPortsmouth 2 Bedrooms
Portsmouth Dog Friendly ApartmentsPortsmouth Luxury Places
Portsmouth Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Virginia Beach, VANorfolk, VANewport News, VAChesapeake, VA
Hampton, VASuffolk, VAWilliamsburg, VA
Elizabeth City, NCPoquoson, VAFranklin, VA

Nearby Neighborhoods

Edgefield

Apartments Near Colleges

Hampton UniversityCollege of William and Mary
Christopher Newport UniversityEastern Virginia Medical School
Norfolk State University