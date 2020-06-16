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387 Deputy Court
Last updated April 24 2020 at 11:33 AM

387 Deputy Court

387 Deputy Lane · (757) 482-0171
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Location

387 Deputy Lane, Newport News, VA 23608
Courthouse Green

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit C · Avail. now

$1,100

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3 Bed · 2 Bath · 1225 sqft

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Amenities

dishwasher
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
carpet
range
Unit Amenities
air conditioning
carpet
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dishwasher
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refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 387 Deputy Court have any available units?
387 Deputy Court has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Newport News, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Newport News Rent Report.
What amenities does 387 Deputy Court have?
Some of 387 Deputy Court's amenities include dishwasher, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 387 Deputy Court currently offering any rent specials?
387 Deputy Court isn't currently offering any rent specials.
Is 387 Deputy Court pet-friendly?
No, 387 Deputy Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport News.
Does 387 Deputy Court offer parking?
No, 387 Deputy Court does not offer parking.
Does 387 Deputy Court have units with washers and dryers?
No, 387 Deputy Court does not offer units with in unit laundry.
Does 387 Deputy Court have a pool?
No, 387 Deputy Court does not have a pool.
Does 387 Deputy Court have accessible units?
No, 387 Deputy Court does not have accessible units.
Does 387 Deputy Court have units with dishwashers?
Yes, 387 Deputy Court has units with dishwashers.
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