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Moorefield Station, VA
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43402 THREE FORKS TERRACE
Last updated November 9 2019 at 5:58 AM

43402 THREE FORKS TERRACE

43402 Three Forks Ter · No Longer Available
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Location

43402 Three Forks Ter, Moorefield Station, VA 20148

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
dog park
gym
pool
cats allowed
dogs allowed
media room
pet friendly
yoga
RARELY AVAILABLE 2YR OLD NEW BUILT TH, ADJACENT TO THE NEWLY OPENING ASHBURN METRO, READY TO MOVE IN! SHORT TERM LEASE OPTIONS AVAILABLE. WAKE UP TO MORNING SUN STREAMING IN TO YOUR LARGE MASTER BEDROOM, WITH UPGRADED MASTER BATH AND LARGE WALK-IN CLOSET. HEAD DOWN STAIRS TO YOUR GLEAMING HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT THE MAIN LEVEL, BEFORE FIXING YOUR FIRST CUP OF COFFEE IN YOUR GOURMET KITCHEN BOASTING A LARGE ISLAND/BREAKFAST BAR, GRANITE COUNTERTOPS, AND STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING GAS RANGE. AS THE DAY CONTINUES ON HEAD OUT YOUR FRONT DOOR TO THE COMMUNITY PARK, INCLUDING DOG PARK, PLAY AREAS, AMPHITHEATRE AND MILES OF TRAILS. NEED TO WORK FROM HOME, MAKE YOUR WAY UPSTAIRS TO YOUR BONUS SPACE WITH LARGE ROOFTOP TERRACE BOASTING ONE OF THE BEST VIEWS AND LOCATIONS IN WESTMORE. AS THE EVENING APPROACHES SETTLE IN WITH A GOOD BOOK ON YOUR 20' COVERED BALCONY FEATURING A COZY OUTDOOR STONE GAS FIREPLACE. COMMUNITY AMENITIES INCLUDE A CLUBHOUSE WITH FITNESS ROOM, YOGA AND CAFE, AS WELL AS A LARGE OUTDOOR POOL WITH CABANAS. THIS IS A MUST SEE!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 43402 THREE FORKS TERRACE have any available units?
43402 THREE FORKS TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Moorefield Station, VA.
What amenities does 43402 THREE FORKS TERRACE have?
Some of 43402 THREE FORKS TERRACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 43402 THREE FORKS TERRACE currently offering any rent specials?
43402 THREE FORKS TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 43402 THREE FORKS TERRACE pet-friendly?
Yes, 43402 THREE FORKS TERRACE is pet friendly.
Does 43402 THREE FORKS TERRACE offer parking?
No, 43402 THREE FORKS TERRACE does not offer parking.
Does 43402 THREE FORKS TERRACE have units with washers and dryers?
Yes, 43402 THREE FORKS TERRACE offers units with in unit laundry.
Does 43402 THREE FORKS TERRACE have a pool?
Yes, 43402 THREE FORKS TERRACE has a pool.
Does 43402 THREE FORKS TERRACE have accessible units?
No, 43402 THREE FORKS TERRACE does not have accessible units.
Does 43402 THREE FORKS TERRACE have units with dishwashers?
Yes, 43402 THREE FORKS TERRACE has units with dishwashers.
Does 43402 THREE FORKS TERRACE have units with air conditioning?
No, 43402 THREE FORKS TERRACE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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