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McNair, VA
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2480 CURIE COURT
Last updated March 29 2020 at 1:42 AM

2480 CURIE COURT

2480 Curie Court · No Longer Available
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Location

2480 Curie Court, McNair, VA 20171

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2480 CURIE COURT have any available units?
2480 CURIE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McNair, VA.
What amenities does 2480 CURIE COURT have?
Some of 2480 CURIE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2480 CURIE COURT currently offering any rent specials?
2480 CURIE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 2480 CURIE COURT pet-friendly?
No, 2480 CURIE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McNair.
Does 2480 CURIE COURT offer parking?
Yes, 2480 CURIE COURT offers parking.
Does 2480 CURIE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 2480 CURIE COURT offers units with in unit laundry.
Does 2480 CURIE COURT have a pool?
No, 2480 CURIE COURT does not have a pool.
Does 2480 CURIE COURT have accessible units?
No, 2480 CURIE COURT does not have accessible units.
Does 2480 CURIE COURT have units with dishwashers?
Yes, 2480 CURIE COURT has units with dishwashers.
Does 2480 CURIE COURT have units with air conditioning?
No, 2480 CURIE COURT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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