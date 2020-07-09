All apartments in Lincolnia
Find more places like 6536 MONTROSE STREET.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Lincolnia, VA
/
6536 MONTROSE STREET
Last updated August 31 2019 at 2:44 AM

6536 MONTROSE STREET

6536 Montrose Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Lincolnia
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

6536 Montrose Street, Lincolnia, VA 22312
Lincolnia

Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
accessible
gym
parking
pool
tennis court
BEAUTIFUL, UPDATED, SPACIOUS 2,744 SQUARE FEET TWO STORY HOME WITH OPEN FLOOR PLAN AND FRESH INTERIOR PAINT. FOUR BEDROOMS, FOUR FULL BATHS, OFFICE, FAMILY ROOM WITH HEATED TILE FLOOR, BONUS GYM OR AV ROOM, TWO FIREPLACES, PATIO, BALCONY, FENCED PRIVATE BACK YARD, .4 ACRE LOT. 3-ZONE GAS HEAT/2-ZONE AC, WELL-INSULATED, LOTS OF OFF-STREET PARKING, QUIET FAMILY NEIGHBORHOOD, MEMBERSHIP TO NEARBY POOL & TENNIS CLUB IS AVAILABLE TO TENANTS WHO PAY ANNUAL DUES . EXCELLENT FAIRFAX COUNTY SCHOOL SYSTEM: WEYANOKE ELEMENTARY, HOLMES MIDDLE, ANNANDALE HIGH OR HIGHLY RATED THOMAS JEFFERSON S&T MAGNET SCHOOL. WALKING DISTANCE TO BUS SERVICE, SHOPPING, REC CLUB, AND SCHOOLS. CONVENIENT TO 395/495 BELTWAY, PUBLIC TRANSPORTATION, SHOPPING...5 MILES TO PENTAGON, 2 MILES TO MARK CENTER. CLOSE TO BELVOIR.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6536 MONTROSE STREET have any available units?
6536 MONTROSE STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lincolnia, VA.
What amenities does 6536 MONTROSE STREET have?
Some of 6536 MONTROSE STREET's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6536 MONTROSE STREET currently offering any rent specials?
6536 MONTROSE STREET is not currently offering any rent specials.
Is 6536 MONTROSE STREET pet-friendly?
No, 6536 MONTROSE STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lincolnia.
Does 6536 MONTROSE STREET offer parking?
Yes, 6536 MONTROSE STREET offers parking.
Does 6536 MONTROSE STREET have units with washers and dryers?
No, 6536 MONTROSE STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 6536 MONTROSE STREET have a pool?
Yes, 6536 MONTROSE STREET has a pool.
Does 6536 MONTROSE STREET have accessible units?
Yes, 6536 MONTROSE STREET has accessible units.
Does 6536 MONTROSE STREET have units with dishwashers?
No, 6536 MONTROSE STREET does not have units with dishwashers.
Does 6536 MONTROSE STREET have units with air conditioning?
Yes, 6536 MONTROSE STREET has units with air conditioning.
Helpful Articles
Rental Inspection Checklist – What to Look For
Best Cities for Families 2019
How to Get Your Security Deposit Refunded
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Should You Cosign an Apartment Lease?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Bren Mar Apartments
6374 Beryl Rd
Lincolnia, VA 22312
Crystal Woods of Alexandria
4905 Southland Ave
Lincolnia, VA 22312

Similar Pages

Lincolnia 1 Bedroom ApartmentsLincolnia 2 Bedroom Apartments
Lincolnia Apartments with BalconiesLincolnia Apartments with Gyms
Lincolnia Apartments with Washer-DryersAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDBethesda, MDReston, VANorth Bethesda, MDCentreville, VAFairfax, VAWaldorf, MDWheaton, MD
Herndon, VAHyattsville, MDTysons Corner, VACollege Park, MDFalls Church, VAMcLean, VAPotomac, MDManassas Park, VAForestville, MDWhite Oak, MDGlassmanor, MDIdylwood, VA
Huntington, VABeltsville, MDHillcrest Heights, MDVienna, VAEast Riverdale, MDGroveton, VANorth Potomac, MDFair Lakes, VABailey's Crossroads, VATemple Hills, MDWalker Mill, MDChevy Chase, MD

Apartments Near Colleges

University of Maryland-University CollegeUniversity of Maryland-College Park
Marymount UniversityAmerican University
Catholic University of America