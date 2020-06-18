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5125 CLINTON ROAD
Last updated June 11 2020 at 5:38 PM

5125 CLINTON ROAD

5125 Clinton Road · (703) 533-8660
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Location

5125 Clinton Road, Lincolnia, VA 22312

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,750

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4 Bed · 2 Bath · 1352 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
CONVENIENT LOCATION, CLOSE ALEXANDRIA, 495 BELT WAY, I-395, HOME DEPOT, RESTAURANTS AND SHOPS ON LITTLE RIVER TURNPIKE, 4 BEDROOM, 2 FULL BATH SINGLE FAMILY HOME INSIDE BELT WAY, GRANITE COUNTERTOPS IN KITHEN, NEWISH SS STOVE/OVEN, TILE CERAMIC KITCHEN FOOR, HARDWOOD FLOORS ON MAIN LEVEL; LIVING ROOM, 2 BEDROOMSAND HALLWAY, 2 BEDROOMS AND FULLBATH IN THE BASEMENT W/CERAMIC TILES, NEW PAINT, DECK, FENCED BACK YARD, 2 CAR DETACHED GARAGE, PLENTY OF PARKING SPACE ON LONG DRIVEWAY TO GARAGE , PLENTY OF SUN, GREAT FOR GARDEN ING , AVAILABLE ON MAY 1 ST 2020. PET FRIENDLY. CALL LA FOR MORE INFO. THANKS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 10 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5125 CLINTON ROAD have any available units?
5125 CLINTON ROAD has a unit available for $2,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5125 CLINTON ROAD have?
Some of 5125 CLINTON ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5125 CLINTON ROAD currently offering any rent specials?
5125 CLINTON ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 5125 CLINTON ROAD pet-friendly?
Yes, 5125 CLINTON ROAD is pet friendly.
Does 5125 CLINTON ROAD offer parking?
Yes, 5125 CLINTON ROAD does offer parking.
Does 5125 CLINTON ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 5125 CLINTON ROAD offers units with in unit laundry.
Does 5125 CLINTON ROAD have a pool?
No, 5125 CLINTON ROAD does not have a pool.
Does 5125 CLINTON ROAD have accessible units?
No, 5125 CLINTON ROAD does not have accessible units.
Does 5125 CLINTON ROAD have units with dishwashers?
Yes, 5125 CLINTON ROAD has units with dishwashers.
Does 5125 CLINTON ROAD have units with air conditioning?
No, 5125 CLINTON ROAD does not have units with air conditioning.
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