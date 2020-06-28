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Lake Ridge, VA
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4773 CHARTER COURT
Last updated October 13 2019 at 11:53 AM

4773 CHARTER COURT

4773 Charter Court · No Longer Available
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Location

4773 Charter Court, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4773 CHARTER COURT have any available units?
4773 CHARTER COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 4773 CHARTER COURT have?
Some of 4773 CHARTER COURT's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4773 CHARTER COURT currently offering any rent specials?
4773 CHARTER COURT is not currently offering any rent specials.
Is 4773 CHARTER COURT pet-friendly?
No, 4773 CHARTER COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Ridge.
Does 4773 CHARTER COURT offer parking?
No, 4773 CHARTER COURT does not offer parking.
Does 4773 CHARTER COURT have units with washers and dryers?
No, 4773 CHARTER COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 4773 CHARTER COURT have a pool?
Yes, 4773 CHARTER COURT has a pool.
Does 4773 CHARTER COURT have accessible units?
No, 4773 CHARTER COURT does not have accessible units.
Does 4773 CHARTER COURT have units with dishwashers?
Yes, 4773 CHARTER COURT has units with dishwashers.
Does 4773 CHARTER COURT have units with air conditioning?
Yes, 4773 CHARTER COURT has units with air conditioning.
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