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Lake Barcroft, VA
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6147 LEESBURG PIKE
Last updated February 5 2020 at 2:31 AM

6147 LEESBURG PIKE

6147 Leesburg Pike · No Longer Available
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Location

6147 Leesburg Pike, Lake Barcroft, VA 22041
Lake Barcroft

Amenities

patio / balcony
all utils included
parking
recently renovated
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
elevator
parking
playground
pool
internet access
BRIGHT SUNLIT 3RD FLOOR APARTMENT WITH LARGE BALCONY. ALL UTILITIES INCLUDED IN THE RENT (EXCEPT CABLE/INTERNET) 2 PARKING PASSES FOR THIS UNIT. MASTER BEDROOM HAS WALKING CLOSET, KITCHEN IS UPDATED WITH GAS RANGE, NEW FLOORS AND CABINETS. NEW VANITY IN BATHROOM, NEW HVAC, COMMUNITY AMENITIES INCLUDE OUTDOOR POOL AND PLAY GROUND. CLOSEST METRO IS SIVER LINE AT FALLS CHURCH EAST. UNLIMITED SHOPPING INCLUDES HOME DEPOT, NEW GIANT, TRADER JOES, BBB, AND MANY MORE STORES. RESTAURANTS GALORE. GOOD CREDIT IS REQUIRED. MINUTES TO 50, I-495, I-66, I-395, FALLS CHUCH CITY, ARLINGTON AND TYSON CORNERS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6147 LEESBURG PIKE have any available units?
6147 LEESBURG PIKE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Barcroft, VA.
What amenities does 6147 LEESBURG PIKE have?
Some of 6147 LEESBURG PIKE's amenities include patio / balcony, all utils included, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6147 LEESBURG PIKE currently offering any rent specials?
6147 LEESBURG PIKE is not currently offering any rent specials.
Is 6147 LEESBURG PIKE pet-friendly?
No, 6147 LEESBURG PIKE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Barcroft.
Does 6147 LEESBURG PIKE offer parking?
Yes, 6147 LEESBURG PIKE offers parking.
Does 6147 LEESBURG PIKE have units with washers and dryers?
No, 6147 LEESBURG PIKE does not offer units with in unit laundry.
Does 6147 LEESBURG PIKE have a pool?
Yes, 6147 LEESBURG PIKE has a pool.
Does 6147 LEESBURG PIKE have accessible units?
No, 6147 LEESBURG PIKE does not have accessible units.
Does 6147 LEESBURG PIKE have units with dishwashers?
No, 6147 LEESBURG PIKE does not have units with dishwashers.
Does 6147 LEESBURG PIKE have units with air conditioning?
Yes, 6147 LEESBURG PIKE has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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