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Kingstowne, VA
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5966 NORHAM DRIVE
Last updated October 8 2019 at 7:20 AM

5966 NORHAM DRIVE

5966 Norham Drive · No Longer Available
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Location

5966 Norham Drive, Kingstowne, VA 22315

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5966 NORHAM DRIVE have any available units?
5966 NORHAM DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kingstowne, VA.
What amenities does 5966 NORHAM DRIVE have?
Some of 5966 NORHAM DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5966 NORHAM DRIVE currently offering any rent specials?
5966 NORHAM DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 5966 NORHAM DRIVE pet-friendly?
No, 5966 NORHAM DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kingstowne.
Does 5966 NORHAM DRIVE offer parking?
Yes, 5966 NORHAM DRIVE offers parking.
Does 5966 NORHAM DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 5966 NORHAM DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 5966 NORHAM DRIVE have a pool?
Yes, 5966 NORHAM DRIVE has a pool.
Does 5966 NORHAM DRIVE have accessible units?
No, 5966 NORHAM DRIVE does not have accessible units.
Does 5966 NORHAM DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 5966 NORHAM DRIVE has units with dishwashers.
Does 5966 NORHAM DRIVE have units with air conditioning?
No, 5966 NORHAM DRIVE does not have units with air conditioning.
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