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Herndon, VA
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905 ROYAL ELM COURT
Last updated October 11 2019 at 12:26 AM

905 ROYAL ELM COURT

905 Royal Elm Court · No Longer Available
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Location

905 Royal Elm Court, Herndon, VA 20170

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
fireplace
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
SHORT TERM RENTAL IS ALSO A POSSIBILITY, Contact for more details. MOVE IN READY. AVAILABLE NOW. BEAUTIFUL SINGLE FAMILY HOUSE ON .36 ACRE LOT WITH LONG DRIVEWAY, PET FRIENDLY. HARDWOOD FLOORS ON MAIN LEVEL. 3 FULLY FINISHED LEVEL OF LIVING. CLOSE TO SILVER LINE METRO STATION, MONROE ROAD COMMUTER LOT. ROUTE 7, FAIRFAX COUNTY PARKWAY, DULLES AIRPORT & TOLL ROAD. LARGE DEN IN THE BASEMENT CAN BE USED AS 5TH BEDROOM. WALKUP BASEMENT WITH FULL BATH, WET BAR AND LARGE REC ROOM. PHOTOS TAKEN BEFORE PREVIOUS TENANTS MOVED IN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 905 ROYAL ELM COURT have any available units?
905 ROYAL ELM COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Herndon, VA.
What amenities does 905 ROYAL ELM COURT have?
Some of 905 ROYAL ELM COURT's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 905 ROYAL ELM COURT currently offering any rent specials?
905 ROYAL ELM COURT is not currently offering any rent specials.
Is 905 ROYAL ELM COURT pet-friendly?
Yes, 905 ROYAL ELM COURT is pet friendly.
Does 905 ROYAL ELM COURT offer parking?
No, 905 ROYAL ELM COURT does not offer parking.
Does 905 ROYAL ELM COURT have units with washers and dryers?
Yes, 905 ROYAL ELM COURT offers units with in unit laundry.
Does 905 ROYAL ELM COURT have a pool?
No, 905 ROYAL ELM COURT does not have a pool.
Does 905 ROYAL ELM COURT have accessible units?
No, 905 ROYAL ELM COURT does not have accessible units.
Does 905 ROYAL ELM COURT have units with dishwashers?
Yes, 905 ROYAL ELM COURT has units with dishwashers.
Does 905 ROYAL ELM COURT have units with air conditioning?
No, 905 ROYAL ELM COURT does not have units with air conditioning.
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