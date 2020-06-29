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Ashburn, VA
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44697 PLYMPTON SQUARE
Last updated March 24 2020 at 1:53 AM

44697 PLYMPTON SQUARE

44697 Plympton Square · No Longer Available
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Location

44697 Plympton Square, Ashburn, VA 20147

Amenities

granite counters
hardwood floors
pool
basketball court
tennis court
media room
Unit Amenities
carpet
granite counters
hardwood floors
Property Amenities
basketball court
pool
media room
tennis court
LOCATION, LOCATION, LOCATION!!! WALK TO ONE LOUDOUN! ALL SHOPPING, MOVIE THEATER, DOCTOR OFFICES, DENTIST, SALONS, RESTURENTS, PHARMACIES AT WALKING DISTANCE! CLOSE TO SCHOOLS! CLOSE TO ALL MAJOR HIGHWAYS... RT 7, 28, LOUDOUN COUNTY PARKWY, 267!!!NEAR ALL THE MAJOR EMPLOYMENT OFFICES... LUXURY NVHOME TOWNHOUSE WITH 3 BEDROOM 2 FULL AND 1 HALF BATH! GRANITE COUNTERTOPS IN THE GOURMET KITCHEN WITH TOP OF THE LINE CABINETS, APPLIANCES, LARGE CENTER ISLAND FOR YOUR ENTERTAINMENT! HARDWOOD FLOORS ON MAIN LEVEL! LUXURY MASTER BATHS WITH GRANITE COUNTERTOPS ! FRESHLEY PAINTED THROUGHOUT! CARPETES PROFESSIOANLLY CLEANED! ULRA LARGE MASTER BEDROOM WITH TRAY CEILING, 2 LARGE SIZE ADDITIONAL BEDROOMS, FULL SIZE LAUNDERY ON UPPER LEVEL! HOA FEE COVERS LAWN MAINTENANCE, SNOW REMOVAL SWIMING POOL BASKET BALL , TENNIS COURT, PARKS. FARMERS MARKET EVERY SATURDAY! LOUDOUN COUNTY TRANSIT BUS 5 MIN DRIVE! MOVE IN READY! COME AND GET THE BEST DEAL IN ASHBURN

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 44697 PLYMPTON SQUARE have any available units?
44697 PLYMPTON SQUARE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ashburn, VA.
What amenities does 44697 PLYMPTON SQUARE have?
Some of 44697 PLYMPTON SQUARE's amenities include granite counters, hardwood floors, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 44697 PLYMPTON SQUARE currently offering any rent specials?
44697 PLYMPTON SQUARE is not currently offering any rent specials.
Is 44697 PLYMPTON SQUARE pet-friendly?
No, 44697 PLYMPTON SQUARE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ashburn.
Does 44697 PLYMPTON SQUARE offer parking?
No, 44697 PLYMPTON SQUARE does not offer parking.
Does 44697 PLYMPTON SQUARE have units with washers and dryers?
No, 44697 PLYMPTON SQUARE does not offer units with in unit laundry.
Does 44697 PLYMPTON SQUARE have a pool?
Yes, 44697 PLYMPTON SQUARE has a pool.
Does 44697 PLYMPTON SQUARE have accessible units?
No, 44697 PLYMPTON SQUARE does not have accessible units.
Does 44697 PLYMPTON SQUARE have units with dishwashers?
No, 44697 PLYMPTON SQUARE does not have units with dishwashers.
Does 44697 PLYMPTON SQUARE have units with air conditioning?
No, 44697 PLYMPTON SQUARE does not have units with air conditioning.
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