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Schertz, TX
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6780 PFEIL ROAD
Last updated June 14 2020 at 2:35 PM

6780 PFEIL ROAD

6780 Pfeil Road · No Longer Available
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Location

6780 Pfeil Road, Schertz, TX 78154

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
6780 PFEIL ROAD Available 07/06/20 QUIET COUNTRY LIVING AT ITS BEST! - QUIET COUNTRY LIVING AT ITS BEST! ENJOY THIS NEWLY REMODELED EARLY 1900S HOME. ALMOST EVERYTHING IS NEW! NEW A/C AND HEAT SYSTEM, FRESH PAINT, NEWER CARPET IN BEDROOMS, NEW VINYL IN KITCHEN AND BATH. ORIGINAL/RECONDITIONED WOOD FLOORS IN LIVING/DINING COMBO. NEW STOVE AND MICROWAVE. NEW OUTLETS. DOUBLE PANE WINDOWS W/SOLAR SCREENS AND BLINDS. CEILING FANS THROUGHOUT. ENJOY EARLY MORNING/LATE EVENINGS ON YOUR BACK DECK OVERLOOKING THE COUNTRY AND LIVESTOCK!

No Cats Allowed

(RLNE3254970)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6780 PFEIL ROAD have any available units?
6780 PFEIL ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Schertz, TX.
What amenities does 6780 PFEIL ROAD have?
Some of 6780 PFEIL ROAD's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6780 PFEIL ROAD currently offering any rent specials?
6780 PFEIL ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 6780 PFEIL ROAD pet-friendly?
Yes, 6780 PFEIL ROAD is pet friendly.
Does 6780 PFEIL ROAD offer parking?
No, 6780 PFEIL ROAD does not offer parking.
Does 6780 PFEIL ROAD have units with washers and dryers?
No, 6780 PFEIL ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 6780 PFEIL ROAD have a pool?
No, 6780 PFEIL ROAD does not have a pool.
Does 6780 PFEIL ROAD have accessible units?
No, 6780 PFEIL ROAD does not have accessible units.
Does 6780 PFEIL ROAD have units with dishwashers?
No, 6780 PFEIL ROAD does not have units with dishwashers.
Does 6780 PFEIL ROAD have units with air conditioning?
Yes, 6780 PFEIL ROAD has units with air conditioning.
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