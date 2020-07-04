All apartments in McKinney
Find more places like 5232 Stone Brook Crossing.
How many bedrooms do you need?
Home
/
McKinney, TX
/
5232 Stone Brook Crossing
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5232 Stone Brook Crossing

5232 Stone Brooke Xing · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
McKinney
See all
Stonebridge Ranch
See all
Apartments with Gym
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments under $1,200
See all

Location

5232 Stone Brooke Xing, McKinney, TX 75070
Stonebridge Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
WALK TO COMMUNITY POOL AND TRANQUIL LIVING IN THE CITY! OUTSTANDING REMODELED HOME IN EXCEPTIONAL CONDITION BACKS TO HEAVILY TREED CREEK LOT! HOME LIVES VERY WELL; FUNCTIONAL FLOORPLAN WASTES NO SPACE ANYWHERE. SPLIT BEDROOM FLOORPLAN HAS PRIVATE MASTER SUITE AT REAR OF HOME; LAVISH MASTER BATH HAS OVERSIZED SHOWER, DUAL SINKS, SEPARATE TUB, & WALK-IN CLOSET. SECONDARY BEDROOMS AT FRONT OF HOME PLUS HALL BATH. NICELY APPOINTED KITCHEN OPEN TO NOOK AND FAMILY ROOM WITH GAS LOG FIREPLACE. UPGRADES INCLUDE PLANTATION SHUTTERS, LAMINATE PLANK FLOORING, FRIEZE CARPET, PLUS NEW PAINT IN AND OUT. HEAVILY TREED BACKYARD VIEWED FROM FAMILY ROOM, NOOK, MASTER, & PATIO WITH PERGOLA. GREAT MCKINNEY ISD CAMPUSES NEARBY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5232 Stone Brook Crossing have any available units?
5232 Stone Brook Crossing doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 5232 Stone Brook Crossing have?
Some of 5232 Stone Brook Crossing's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5232 Stone Brook Crossing currently offering any rent specials?
5232 Stone Brook Crossing is not currently offering any rent specials.
Is 5232 Stone Brook Crossing pet-friendly?
No, 5232 Stone Brook Crossing is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 5232 Stone Brook Crossing offer parking?
Yes, 5232 Stone Brook Crossing offers parking.
Does 5232 Stone Brook Crossing have units with washers and dryers?
No, 5232 Stone Brook Crossing does not offer units with in unit laundry.
Does 5232 Stone Brook Crossing have a pool?
Yes, 5232 Stone Brook Crossing has a pool.
Does 5232 Stone Brook Crossing have accessible units?
No, 5232 Stone Brook Crossing does not have accessible units.
Does 5232 Stone Brook Crossing have units with dishwashers?
Yes, 5232 Stone Brook Crossing has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
What Makes Your Apartment Cost More?
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
What Parents Should Look for in an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Times Square at Craig Ranch
7951 Collin McKinney Pkwy
McKinney, TX 75070
Ranch at Hudson Xing
3250 Hudson Crossing
McKinney, TX 75070
ReNew McKinney
600 S Graves St
McKinney, TX 75069
Saxon Woods
4490 Eldorado Pkwy
McKinney, TX 75070
Westcreek Apartments
2301 W White Ave
McKinney, TX 75071
Soho Parkway
6653 McKinney Ranch Pkwy
McKinney, TX 75070
Raleigh House Apartments
4450 S Ridge Rd
McKinney, TX 75070
Aspire McKinney Ranch
4700 Ridge Rd
McKinney, TX 75070

Similar Pages

McKinney 1 BedroomsMcKinney 2 Bedrooms
McKinney Apartments under $1,200McKinney Apartments with Gym
McKinney Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Frisco, TXCarrollton, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebridge Ranch

Apartments Near Colleges

Collin County Community College DistrictAmberton University
El Centro CollegeThe University of Texas at Dallas
University of Texas Southwestern Medical Center