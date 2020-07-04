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McKinney, TX
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4700 Evanshire Way
Last updated August 5 2019 at 11:47 PM

4700 Evanshire Way

4700 Evanshire Way · No Longer Available
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Location

4700 Evanshire Way, McKinney, TX 75070

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4700 Evanshire Way have any available units?
4700 Evanshire Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 4700 Evanshire Way have?
Some of 4700 Evanshire Way's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4700 Evanshire Way currently offering any rent specials?
4700 Evanshire Way is not currently offering any rent specials.
Is 4700 Evanshire Way pet-friendly?
No, 4700 Evanshire Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 4700 Evanshire Way offer parking?
Yes, 4700 Evanshire Way offers parking.
Does 4700 Evanshire Way have units with washers and dryers?
No, 4700 Evanshire Way does not offer units with in unit laundry.
Does 4700 Evanshire Way have a pool?
No, 4700 Evanshire Way does not have a pool.
Does 4700 Evanshire Way have accessible units?
No, 4700 Evanshire Way does not have accessible units.
Does 4700 Evanshire Way have units with dishwashers?
Yes, 4700 Evanshire Way has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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How much should you be paying for rent?

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