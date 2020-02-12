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McKinney, TX
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2620 Caprock Road
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2620 Caprock Road

2620 Caprock Road · No Longer Available
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Location

2620 Caprock Road, McKinney, TX 75071
High Pointe

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
microwave
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2620 Caprock Road have any available units?
2620 Caprock Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 2620 Caprock Road have?
Some of 2620 Caprock Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2620 Caprock Road currently offering any rent specials?
2620 Caprock Road is not currently offering any rent specials.
Is 2620 Caprock Road pet-friendly?
No, 2620 Caprock Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 2620 Caprock Road offer parking?
Yes, 2620 Caprock Road offers parking.
Does 2620 Caprock Road have units with washers and dryers?
No, 2620 Caprock Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2620 Caprock Road have a pool?
Yes, 2620 Caprock Road has a pool.
Does 2620 Caprock Road have accessible units?
No, 2620 Caprock Road does not have accessible units.
Does 2620 Caprock Road have units with dishwashers?
Yes, 2620 Caprock Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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