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McKinney, TX
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2500 Eisenhower Drive
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2500 Eisenhower Drive

2500 Eisenhower Drive · No Longer Available
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Location

2500 Eisenhower Drive, McKinney, TX 75071

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2500 Eisenhower Drive have any available units?
2500 Eisenhower Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 2500 Eisenhower Drive have?
Some of 2500 Eisenhower Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2500 Eisenhower Drive currently offering any rent specials?
2500 Eisenhower Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2500 Eisenhower Drive pet-friendly?
No, 2500 Eisenhower Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 2500 Eisenhower Drive offer parking?
Yes, 2500 Eisenhower Drive offers parking.
Does 2500 Eisenhower Drive have units with washers and dryers?
No, 2500 Eisenhower Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2500 Eisenhower Drive have a pool?
No, 2500 Eisenhower Drive does not have a pool.
Does 2500 Eisenhower Drive have accessible units?
No, 2500 Eisenhower Drive does not have accessible units.
Does 2500 Eisenhower Drive have units with dishwashers?
Yes, 2500 Eisenhower Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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