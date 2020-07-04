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2202 Brookview Drive
Last updated July 30 2019 at 2:52 AM

2202 Brookview Drive

2202 Brookview Drive · No Longer Available
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Location

2202 Brookview Drive, McKinney, TX 75070

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2202 Brookview Drive have any available units?
2202 Brookview Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 2202 Brookview Drive have?
Some of 2202 Brookview Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2202 Brookview Drive currently offering any rent specials?
2202 Brookview Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2202 Brookview Drive pet-friendly?
No, 2202 Brookview Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 2202 Brookview Drive offer parking?
Yes, 2202 Brookview Drive offers parking.
Does 2202 Brookview Drive have units with washers and dryers?
No, 2202 Brookview Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2202 Brookview Drive have a pool?
No, 2202 Brookview Drive does not have a pool.
Does 2202 Brookview Drive have accessible units?
No, 2202 Brookview Drive does not have accessible units.
Does 2202 Brookview Drive have units with dishwashers?
Yes, 2202 Brookview Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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