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Garland, TX
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315 Cliff Drive
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315 Cliff Drive

315 Cliff Drive · No Longer Available
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Location

315 Cliff Drive, Garland, TX 75042
Westwood

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
VERY CLEAN AND UPDATED 2 BEDROOMS, 1 BATH, FRESHLY PAINTED, CEILING FANS IN ALL ROOMS, CERAMIC TILED BATH, ENTRY, KITCHEN AND BREAKFAST AREA AND NEW LAMINATE IN THE BEDROOMS, HIGH EFFICIENCY CENTRAL SYSTEM, STAINLESS DISHWASHER, FENCED IN COVERED PATIO, 2 COVERED PARKING WITH STORAGE. COMES WITH REFRIGERATOR, STOVE, AND DISHWASHER. $65 PER MONTH EXTRA FOR WATER AND TRASH PAID TO LANDLORD. NO SEC 8 AND NO PETS. LOOKING FOR OCCUPANCY ASAP. DEPOSIT BASED ON CREDIT INCOME AND BACKGROUND CHECK. REQUIRES 3 TIMES THE RENT AS INCOME TO QUALIFY. LEASING AGENT TO VERIFY ACCURACY OF INFORMATION FOR TENANT. CLOSE TO BUS TRAIN ROUTE. CLOSE TO TO RICHLAND GARLAND CAMPUS. OWNER IS THE LISTING AGENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 315 Cliff Drive have any available units?
315 Cliff Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Garland, TX.
How much is rent in Garland, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Garland Rent Report.
What amenities does 315 Cliff Drive have?
Some of 315 Cliff Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 315 Cliff Drive currently offering any rent specials?
315 Cliff Drive is not currently offering any rent specials.
Is 315 Cliff Drive pet-friendly?
No, 315 Cliff Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Garland.
Does 315 Cliff Drive offer parking?
Yes, 315 Cliff Drive offers parking.
Does 315 Cliff Drive have units with washers and dryers?
No, 315 Cliff Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 315 Cliff Drive have a pool?
No, 315 Cliff Drive does not have a pool.
Does 315 Cliff Drive have accessible units?
No, 315 Cliff Drive does not have accessible units.
Does 315 Cliff Drive have units with dishwashers?
Yes, 315 Cliff Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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