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Garland, TX
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306 Evelyn Drive
Last updated September 15 2019 at 2:25 AM

306 Evelyn Drive

306 Evelyn Drive · No Longer Available
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Location

306 Evelyn Drive, Garland, TX 75042
Westwood

Amenities

w/d hookup
dishwasher
carport
recently renovated
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
oven
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
UPDATED 3 BEDROOM, 2 BATH, 1 CAR CARPORT. FRESHLY PAINTED WITH RECENT CARPET IN BEDROOMS AND LAMINATE FLOORS IN THE LIVING, CERAMIC TILE IN KITCHEN, HALLWAY AND BATHROOMS, CEILING FANS IN ALL ROOMS, COMES WITH A STOVE, AND DISHWASHER, AND A NEW REFRIGERATOR, FULL SIZE WASHER AND DRYER CONNECTIONS, FENCED BACK YARD, ATTACHED STORAGE, RECENT HIGH EFFICIENCY CENTRAL SYSTEM AND RECENT WATER HEATER. IN ADDITION TO THE RENT, TENANT PAYS $75 PER MO FOR WATER AND SEWER PAID TO THE LANDLORD. EASY ACCESS TO DART BUS ROUTE AND GARLAND TRAIN DEPOT. LOOKING FOR OCCUPANCY ASAP. NO PETS. NEED AT LEAST 3 TIMES THE RENT AS MONTHLY INCOME TO QUALIFY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 306 Evelyn Drive have any available units?
306 Evelyn Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Garland, TX.
How much is rent in Garland, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Garland Rent Report.
What amenities does 306 Evelyn Drive have?
Some of 306 Evelyn Drive's amenities include w/d hookup, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 306 Evelyn Drive currently offering any rent specials?
306 Evelyn Drive is not currently offering any rent specials.
Is 306 Evelyn Drive pet-friendly?
No, 306 Evelyn Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Garland.
Does 306 Evelyn Drive offer parking?
Yes, 306 Evelyn Drive offers parking.
Does 306 Evelyn Drive have units with washers and dryers?
No, 306 Evelyn Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 306 Evelyn Drive have a pool?
No, 306 Evelyn Drive does not have a pool.
Does 306 Evelyn Drive have accessible units?
No, 306 Evelyn Drive does not have accessible units.
Does 306 Evelyn Drive have units with dishwashers?
Yes, 306 Evelyn Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street, 1 space/unit.
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