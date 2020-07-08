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Farmers Branch, TX
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3111 Golden Oak
Last updated April 9 2019 at 9:39 AM

3111 Golden Oak

3111 Golden Oak · No Longer Available
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Location

3111 Golden Oak, Farmers Branch, TX 75234

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
walk in closets
pool
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3111 Golden Oak have any available units?
3111 Golden Oak doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Farmers Branch, TX.
What amenities does 3111 Golden Oak have?
Some of 3111 Golden Oak's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3111 Golden Oak currently offering any rent specials?
3111 Golden Oak is not currently offering any rent specials.
Is 3111 Golden Oak pet-friendly?
No, 3111 Golden Oak is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Farmers Branch.
Does 3111 Golden Oak offer parking?
No, 3111 Golden Oak does not offer parking.
Does 3111 Golden Oak have units with washers and dryers?
No, 3111 Golden Oak does not offer units with in unit laundry.
Does 3111 Golden Oak have a pool?
Yes, 3111 Golden Oak has a pool.
Does 3111 Golden Oak have accessible units?
No, 3111 Golden Oak does not have accessible units.
Does 3111 Golden Oak have units with dishwashers?
Yes, 3111 Golden Oak has units with dishwashers.
Does 3111 Golden Oak have units with air conditioning?
No, 3111 Golden Oak does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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