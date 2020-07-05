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10913 Sandstone Drive
Last updated April 1 2020 at 3:11 AM

10913 Sandstone Drive

10913 Sandstone Drive · No Longer Available
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Location

10913 Sandstone Drive, Denton, TX 76207

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 20 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10913 Sandstone Drive have any available units?
10913 Sandstone Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denton, TX.
How much is rent in Denton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denton Rent Report.
What amenities does 10913 Sandstone Drive have?
Some of 10913 Sandstone Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10913 Sandstone Drive currently offering any rent specials?
10913 Sandstone Drive is not currently offering any rent specials.
Is 10913 Sandstone Drive pet-friendly?
No, 10913 Sandstone Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denton.
Does 10913 Sandstone Drive offer parking?
Yes, 10913 Sandstone Drive offers parking.
Does 10913 Sandstone Drive have units with washers and dryers?
No, 10913 Sandstone Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 10913 Sandstone Drive have a pool?
No, 10913 Sandstone Drive does not have a pool.
Does 10913 Sandstone Drive have accessible units?
No, 10913 Sandstone Drive does not have accessible units.
Does 10913 Sandstone Drive have units with dishwashers?
Yes, 10913 Sandstone Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 20 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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