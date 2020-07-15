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Comal County, TX
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514 Carriage House
Last updated May 28 2020 at 7:03 PM

514 Carriage House

514 Carriage House · (210) 663-2326
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

514 Carriage House, Comal County, TX 78070

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,400

3 Bed · 2 Bath · 1887 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
*HOME IS TO BE BUILT* PLEASE REFER TO ASSOCIATED DOCS FOR EXTERIOR SELECTIONS AND FLOOR PLANS. IMAGES ARE OF ANOTHER RENTAL HOME IN THE SAME SUBDIVISION. COMPLETION EARLY FALL 2020.. OPEN FLOOR PLAN, 3 BED 2 BATH, CARPET IN BEDROOMS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, TRAY CEILINGS IN DINING ROOM, FAMILY ROOM AND BEDROOMS. LARGE BUTT GLASS WINDOW IN THE FAMILY ROOM. MASTER BATH HAS DOUBLE VANITY AND TUB SHOWER SEPARATE. GRANITE IN KITCHEN AND BATHROOMS, MOEN FAUCETS, WALK IN PANTRY. HOME IS LOCATED IN SMALL COMMUNITY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 514 Carriage House have any available units?
514 Carriage House has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 514 Carriage House have?
Some of 514 Carriage House's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 514 Carriage House currently offering any rent specials?
514 Carriage House is not currently offering any rent specials.
Is 514 Carriage House pet-friendly?
No, 514 Carriage House is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Comal County.
Does 514 Carriage House offer parking?
Yes, 514 Carriage House offers parking.
Does 514 Carriage House have units with washers and dryers?
No, 514 Carriage House does not offer units with in unit laundry.
Does 514 Carriage House have a pool?
No, 514 Carriage House does not have a pool.
Does 514 Carriage House have accessible units?
No, 514 Carriage House does not have accessible units.
Does 514 Carriage House have units with dishwashers?
Yes, 514 Carriage House has units with dishwashers.
Does 514 Carriage House have units with air conditioning?
No, 514 Carriage House does not have units with air conditioning.
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