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1747 CREEK KNOLL
Last updated May 2 2019 at 10:14 AM

1747 CREEK KNOLL

1747 Creek Knoll · No Longer Available
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Location

1747 Creek Knoll, Bexar County, TX 78253
Villages of Westcreek

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
walk in closets
pool
game room
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
game room
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Note: Pictures coming soon.

(RLNE3824610)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1747 CREEK KNOLL have any available units?
1747 CREEK KNOLL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bexar County, TX.
What amenities does 1747 CREEK KNOLL have?
Some of 1747 CREEK KNOLL's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1747 CREEK KNOLL currently offering any rent specials?
1747 CREEK KNOLL is not currently offering any rent specials.
Is 1747 CREEK KNOLL pet-friendly?
Yes, 1747 CREEK KNOLL is pet friendly.
Does 1747 CREEK KNOLL offer parking?
No, 1747 CREEK KNOLL does not offer parking.
Does 1747 CREEK KNOLL have units with washers and dryers?
No, 1747 CREEK KNOLL does not offer units with in unit laundry.
Does 1747 CREEK KNOLL have a pool?
Yes, 1747 CREEK KNOLL has a pool.
Does 1747 CREEK KNOLL have accessible units?
No, 1747 CREEK KNOLL does not have accessible units.
Does 1747 CREEK KNOLL have units with dishwashers?
No, 1747 CREEK KNOLL does not have units with dishwashers.
Does 1747 CREEK KNOLL have units with air conditioning?
No, 1747 CREEK KNOLL does not have units with air conditioning.
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