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Bexar County, TX
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12310 Red Maple Way
Last updated June 13 2020 at 4:00 AM

12310 Red Maple Way

12310 Red Maple Way · No Longer Available
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Location

12310 Red Maple Way, Bexar County, TX 78253

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
game room
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12310 Red Maple Way have any available units?
12310 Red Maple Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bexar County, TX.
What amenities does 12310 Red Maple Way have?
Some of 12310 Red Maple Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12310 Red Maple Way currently offering any rent specials?
12310 Red Maple Way is not currently offering any rent specials.
Is 12310 Red Maple Way pet-friendly?
Yes, 12310 Red Maple Way is pet friendly.
Does 12310 Red Maple Way offer parking?
Yes, 12310 Red Maple Way offers parking.
Does 12310 Red Maple Way have units with washers and dryers?
Yes, 12310 Red Maple Way offers units with in unit laundry.
Does 12310 Red Maple Way have a pool?
No, 12310 Red Maple Way does not have a pool.
Does 12310 Red Maple Way have accessible units?
No, 12310 Red Maple Way does not have accessible units.
Does 12310 Red Maple Way have units with dishwashers?
No, 12310 Red Maple Way does not have units with dishwashers.
Does 12310 Red Maple Way have units with air conditioning?
No, 12310 Red Maple Way does not have units with air conditioning.
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