1037 PIN OAK LANE

Amenities
BE THE 1ST TO LIVE IN THIS STUNNING, BRAND NEW, 5BR/4.5 BATH COLONIAL WITH 3-CAR GARAGE ON PREMIUM LOT IN REGENT'S GLEN'S BOX HILL SECTION. MINUTES FROM I-83 , WELLSPAN YORK HOSPITAL, YORK COLLEGE. EASY COMMUTE TO TO HARRISBURG, LANCASTER, BALTIMORE & HUNT VALLEY. MAIN LEVEL HAS OPEN FLOOR PLAN & 9 FT. CEILINGS. LUXURY VINYL PLANK FLOORING IN LIVING ROOM, KITCHEN & FOYER. BEAUTIFUL & BRIGHT WHITE KITCHEN HAS UPGRADED SOFT-CLOSE CABINETRY. GRANITE COUNTERS, ISLAND WITH BREAKFAST BAR & PENDANT LIGHTS, PANTRY, STAINLESS GE PROFILE APPLIANCES INCLUDING REFRIGERATOR, GAS RANGE, DISHWASHER, WALL OVEN & BUILT-IN MICROWAVE. KITCHEN OPENS TO INFORMAL DINING AREA & FAMILY ROOM OVERLOOKING LEVEL YARD THAT BACKS TO TREES. LUXURY VINYL PLANK FLOORING IN LIVING ROOM, KITCHEN & FOYER. LARGE MAIN LEVEL FRONT BONUS ROOM COULD BE A FORMAL DINING ROOM OR LIVING ROOM. 1/2 BATH & MUD ROOM ON MAIN LEVEL. UPPER LEVEL HAS 4BRS, 3 FULL BATHS & SITTING/PLAY AREA/OFFICE & LAUNDRY ROOM. LUXURY MASTER SUITE HAS TRAY CEILING, HUGE WALK-IN CLOSET, MASTER BATH HAS LARGE CERAMIC TILE SHOWER, 2-SINK VANITY & WATER CLOSET. BEDROOM #2 HAS EN SUITE CERAMIC TILE BATH. 2 ADDITIONAL BEDROOMS SHARE 3RD UPPER LEVEL BATH. LOWER LEVEL IS FINISHED WITH SPACIOUS, OPEN REC ROOM , 5TH BEDROOM WITH EGRESS WINDOW & FULL CERAMIC TILE BATH. PLENTY OF BRIGHT LED RECESSED LIGHTING THROUGHOUT THE HOUSE. 2-ZONE HVAC WITH NEST THERMOSTATS. TANKLESS WATER HEATER. LEVEL LOT HAS VIEW OF ROLLING HILLS & BACK YARD THAT BACKS TO TREES. SMALL DOGS PERMITTED ON CASE BY CASE BASIS WITH PET DEPOSIT & OR PET RENT. ALSO LISTED FOR SALE.