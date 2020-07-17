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York County, PA
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1037 PIN OAK LANE
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

1037 PIN OAK LANE

1037 Pin Oak Ln · No Longer Available
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Location

1037 Pin Oak Ln, York County, PA 17403

Amenities

on-site laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
ice maker
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 5 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1037 PIN OAK LANE have any available units?
1037 PIN OAK LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in York County, PA.
What amenities does 1037 PIN OAK LANE have?
Some of 1037 PIN OAK LANE's amenities include on-site laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1037 PIN OAK LANE currently offering any rent specials?
1037 PIN OAK LANE is not currently offering any rent specials.
Is 1037 PIN OAK LANE pet-friendly?
Yes, 1037 PIN OAK LANE is pet friendly.
Does 1037 PIN OAK LANE offer parking?
Yes, 1037 PIN OAK LANE offers parking.
Does 1037 PIN OAK LANE have units with washers and dryers?
No, 1037 PIN OAK LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 1037 PIN OAK LANE have a pool?
No, 1037 PIN OAK LANE does not have a pool.
Does 1037 PIN OAK LANE have accessible units?
No, 1037 PIN OAK LANE does not have accessible units.
Does 1037 PIN OAK LANE have units with dishwashers?
Yes, 1037 PIN OAK LANE has units with dishwashers.
Does 1037 PIN OAK LANE have units with air conditioning?
Yes, 1037 PIN OAK LANE has units with air conditioning.
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