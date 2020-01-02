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2208 Animada Place
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

2208 Animada Place

2208 Animada Pl · (405) 735-8713
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Location

2208 Animada Pl, Edmond, OK 73034
Steeplechase

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 2208 Animada Place · Avail. now

$2,195

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4 Bed · 2.5 Bath · 1885 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
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$ 2195.00 Lease / Month
$ 2195.00 Deposit
$ 35,00 Application Fee

www.HallmarkOK.com

Call or Text JAY @ 405-474-8058

(RLNE5827370)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2208 Animada Place have any available units?
2208 Animada Place has a unit available for $2,195 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Edmond, OK?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Edmond Rent Report.
What amenities does 2208 Animada Place have?
Some of 2208 Animada Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2208 Animada Place currently offering any rent specials?
2208 Animada Place isn't currently offering any rent specials.
Is 2208 Animada Place pet-friendly?
No, 2208 Animada Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Edmond.
Does 2208 Animada Place offer parking?
Yes, 2208 Animada Place does offer parking.
Does 2208 Animada Place have units with washers and dryers?
No, 2208 Animada Place does not offer units with in unit laundry.
Does 2208 Animada Place have a pool?
Yes, 2208 Animada Place has a pool.
Does 2208 Animada Place have accessible units?
No, 2208 Animada Place does not have accessible units.
Does 2208 Animada Place have units with dishwashers?
No, 2208 Animada Place does not have units with dishwashers.
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