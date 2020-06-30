All apartments in Columbus
Find more places like 7891 Ashenden Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Columbus, OH
/
7891 Ashenden Drive
Last updated January 22 2020 at 12:50 AM

7891 Ashenden Drive

7891 Ashenden Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Columbus
See all
East Broad
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

7891 Ashenden Drive, Columbus, OH 43004
East Broad

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
recently renovated
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
bathtub
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
COMPLETELY REMODELED HOME W/EASY ACCESS TO COLUMBUS, LOCATED BETWEEN HAVENS CORNERS & BROAD ST. SHOPPING, DINNING AND ENTERTAINMENT MINUTES AWAY. FEATURING OPEN FLOOR PLAN WITH VIEWS FROM THE KITCHEN TO ALL ROOMS ON THE MAIN FLOOR. GAS LOG FIREPLACE. 9' CEILINGS ON BOTH FLOORS. LARGE OWNER'S SUITE FEATURES A HUGE BATH WITH DOUBLE SINK VANITHY, SHOWER, SOAKING TUB SPACIOUS WALK IN CLOSET. 3 BEDROOMS, 3 FULL BATHS & 2ND FLOOR LAUNDRY. KITCHEN FEATURES 40'' CABINETS AND ALL THE APPLIANCES. BREAKFAST BAR OPEN TO THE FAMILY ROOM FOR EASY ENTERTAINING. FENCED BACK YARD WITH A CONCRETE PATIO AND A 2 CAR ATTACHED GARAGE. WASHER AND DRYER INCLUDED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7891 Ashenden Drive have any available units?
7891 Ashenden Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Columbus, OH.
How much is rent in Columbus, OH?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Columbus Rent Report.
What amenities does 7891 Ashenden Drive have?
Some of 7891 Ashenden Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7891 Ashenden Drive currently offering any rent specials?
7891 Ashenden Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7891 Ashenden Drive pet-friendly?
No, 7891 Ashenden Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Columbus.
Does 7891 Ashenden Drive offer parking?
Yes, 7891 Ashenden Drive offers parking.
Does 7891 Ashenden Drive have units with washers and dryers?
Yes, 7891 Ashenden Drive offers units with in unit laundry.
Does 7891 Ashenden Drive have a pool?
No, 7891 Ashenden Drive does not have a pool.
Does 7891 Ashenden Drive have accessible units?
No, 7891 Ashenden Drive does not have accessible units.
Does 7891 Ashenden Drive have units with dishwashers?
No, 7891 Ashenden Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Helpful Articles
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
Parent Guide to Apartment Living
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
The Best Cities for Singles 2019
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Hidden Creek
4800 Hall Rd
Columbus, OH 43228
The Diplomat
9 Buttles Avenue
Columbus, OH 43215
Albany Glen
5510 Morse Road
Columbus, OH 43230
The Commons at Olentangy
4765 Blairfield Dr
Columbus, OH 43214
The Brunner Building
936 North High Street
Columbus, OH 43201
Lindendale
3554 Lindendale Drive
Columbus, OH 43204
Arena Crossing Apartments
425 N Front St
Columbus, OH 43215
The Meridian
1401 Aschinger Blvd
Columbus, OH 43212

Similar Pages

Columbus 1 BedroomsColumbus 2 Bedrooms
Columbus Apartments with ParkingColumbus Pet Friendly Places
Columbus Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Westerville, OHDublin, OHHilliard, OHGahanna, OH
Reynoldsburg, OHNewark, OHSpringfield, OHGrove City, OH
Delaware, OHMarysville, OHPickerington, OHMansfield, OH

Nearby Neighborhoods

Downtown ColumbusTuttle WestNorthern Woods
Independence VillageEast BroadLittle Turtle
RiversideNorthgate

Apartments Near Colleges

Columbus College of Art and DesignFranklin University
Ohio Dominican UniversityOhio State University-Main Campus
Mount Carmel College of Nursing