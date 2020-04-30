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2025 Ardilea Street
Last updated June 15 2020 at 5:14 PM

2025 Ardilea Street

2025 South Ardilea Street · (702) 795-4339
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Location

2025 South Ardilea Street, Summerlin South, NV 89135

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 2025 Ardilea Street · Avail. now

$1,800

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3 Bed · 3.5 Bath · 1846 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
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Unit Amenities
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(RLNE4756966)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2025 Ardilea Street have any available units?
2025 Ardilea Street has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2025 Ardilea Street have?
Some of 2025 Ardilea Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2025 Ardilea Street currently offering any rent specials?
2025 Ardilea Street isn't currently offering any rent specials.
Is 2025 Ardilea Street pet-friendly?
No, 2025 Ardilea Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Summerlin South.
Does 2025 Ardilea Street offer parking?
No, 2025 Ardilea Street does not offer parking.
Does 2025 Ardilea Street have units with washers and dryers?
No, 2025 Ardilea Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2025 Ardilea Street have a pool?
Yes, 2025 Ardilea Street has a pool.
Does 2025 Ardilea Street have accessible units?
No, 2025 Ardilea Street does not have accessible units.
Does 2025 Ardilea Street have units with dishwashers?
No, 2025 Ardilea Street does not have units with dishwashers.
Does 2025 Ardilea Street have units with air conditioning?
No, 2025 Ardilea Street does not have units with air conditioning.
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