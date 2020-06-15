1787 CAPE COD LANDING DR

Amenities
NEAR DOWNTOWN SUMMERLIN LOCATED IN WESTPARK DEVELOPMENT! - STUNNING HOME IN WEST PARK CLOSE TO POSH DOWNTOWN SUMMERLIN AREA. THIS GEM CONTAINS 2 LOFTS, 3 SPACIOUS BEDROOMS, GREAT FIXTURES, VAULTED CEILINGS, AND TILE FLOORING THROUGHOUT DOWNSTAIRS AREA. MASTER RETREAT OFFERS A 19 FT CEILING & PRIVATE LOFT LEADING TO LARGE BALCONY OVERLOOKING BACKYARD. BACKYARD IS BEAUTIFULLY LANDSCAPED W/ ARTIFICIAL GRASS. HOME IS IN WALKING DISTANCE OF DOWNTOWN SUMMERLIN & CLOSE TO 215 FWY! **DOGS UNDER 35 POUNDS**
Please contact one of our agents to view:
NANCY WEBER 702-460-8484
QUINTEN HORD 702-443-1697
or any Nevada licensed Realtor
No Cats Allowed
(RLNE2698301)