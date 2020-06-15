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Summerlin South, NV
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1787 CAPE COD LANDING DR
Last updated June 12 2020 at 11:28 AM

1787 CAPE COD LANDING DR

1787 Cape Cod Landing Drive · (702) 400-6000
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Location

1787 Cape Cod Landing Drive, Summerlin South, NV 89135

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 1787 CAPE COD LANDING DR · Avail. now

$2,195

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3 Bed · 2.5 Bath · 2908 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
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pet friendly
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NANCY WEBER 702-460-8484
QUINTEN HORD 702-443-1697
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No Cats Allowed

(RLNE2698301)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1787 CAPE COD LANDING DR have any available units?
1787 CAPE COD LANDING DR has a unit available for $2,195 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 1787 CAPE COD LANDING DR currently offering any rent specials?
1787 CAPE COD LANDING DR isn't currently offering any rent specials.
Is 1787 CAPE COD LANDING DR pet-friendly?
Yes, 1787 CAPE COD LANDING DR is pet friendly.
Does 1787 CAPE COD LANDING DR offer parking?
No, 1787 CAPE COD LANDING DR does not offer parking.
Does 1787 CAPE COD LANDING DR have units with washers and dryers?
No, 1787 CAPE COD LANDING DR does not offer units with in unit laundry.
Does 1787 CAPE COD LANDING DR have a pool?
No, 1787 CAPE COD LANDING DR does not have a pool.
Does 1787 CAPE COD LANDING DR have accessible units?
No, 1787 CAPE COD LANDING DR does not have accessible units.
Does 1787 CAPE COD LANDING DR have units with dishwashers?
No, 1787 CAPE COD LANDING DR does not have units with dishwashers.
Does 1787 CAPE COD LANDING DR have units with air conditioning?
No, 1787 CAPE COD LANDING DR does not have units with air conditioning.
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