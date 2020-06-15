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Summerlin South, NV
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11723 GLOWING SUNSET LANE
Last updated June 15 2020 at 5:14 PM

11723 GLOWING SUNSET LANE

11723 Glowing Sunset Lane · (702) 478-8800
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Location

11723 Glowing Sunset Lane, Summerlin South, NV 89135

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 11723 GLOWING SUNSET LANE · Avail. now

$6,995

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5 Bed · 4.5 Bath · 4443 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
carpet
furnished
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
courtyard
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parking
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Call 702-478-8800 for more info or schedule a showing

$60 Application Fee (per adult) (Non-Refundable)
$200 Move-in Admin Fee (Non-Refundable)
$6995 Security Deposit (Refundable)
NO PETS ALLOWED
NO SMOKING ALLOWED

No Pets Allowed

(RLNE4959211)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11723 GLOWING SUNSET LANE have any available units?
11723 GLOWING SUNSET LANE has a unit available for $6,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 11723 GLOWING SUNSET LANE have?
Some of 11723 GLOWING SUNSET LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11723 GLOWING SUNSET LANE currently offering any rent specials?
11723 GLOWING SUNSET LANE isn't currently offering any rent specials.
Is 11723 GLOWING SUNSET LANE pet-friendly?
No, 11723 GLOWING SUNSET LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Summerlin South.
Does 11723 GLOWING SUNSET LANE offer parking?
Yes, 11723 GLOWING SUNSET LANE does offer parking.
Does 11723 GLOWING SUNSET LANE have units with washers and dryers?
Yes, 11723 GLOWING SUNSET LANE offers units with in unit laundry.
Does 11723 GLOWING SUNSET LANE have a pool?
Yes, 11723 GLOWING SUNSET LANE has a pool.
Does 11723 GLOWING SUNSET LANE have accessible units?
No, 11723 GLOWING SUNSET LANE does not have accessible units.
Does 11723 GLOWING SUNSET LANE have units with dishwashers?
No, 11723 GLOWING SUNSET LANE does not have units with dishwashers.
Does 11723 GLOWING SUNSET LANE have units with air conditioning?
No, 11723 GLOWING SUNSET LANE does not have units with air conditioning.
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