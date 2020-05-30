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1203 River Road
Last updated June 16 2020 at 8:46 PM

1203 River Road

1203 River Road · (201) 944-9000
COVID-19 Update
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Location

1203 River Road, Edgewater, NJ 07020
Edgewater

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

1 Bedroom

Unit 19K · Avail. Jul 1

$2,700

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 880 sqft

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Amenities

patio / balcony
parking
gym
pool
doorman
tennis court
Unit Amenities
furnished
patio / balcony
Property Amenities
doorman
gym
parking
pool
tennis court
1203 River Road Apt #19K, Edgewater, NJ 07020 - 1 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Theresa Lee, Elite Real Estate Group, (201) 944-9000. Available from: 07/01/2020. No pets allowed. JUST BRING YOUR SUITCASE AND LIVE IN THE LUXURY OF THIS FULLY FURNISHED ONE BEDROOM SUITE NESTLED IN THE SKY OF A 24HR DOORMAN HI-RISE CONDO IN A GATED COMMUNITY BOASTING BREATHTAKING VIEWS OF THE NYC SKYLINE & HUDSON RIVER FROM EVERY ROOM & PRIVATE GLASS BALCONY. HUDSON HARBOUR IS CONVENIENTLY LOCATED IN THE HEART OF EDGEWATER, NJ. THIS LAVISH SPACE DISPLAYS A MASTER BEDROOM SUITE WITH CUSTOM FITTED CLOSETS & BLINDS, INVITING, SUN FILLED LIVING ROOM, EUROPEAN DESIGNED KITCHEN BATH AND A SEPARATE DINING AREA THAT CAN BE USED FOR OFFICE OR GUEST AREA. ALL UTILITIES, AMENITIES & OUTDOOR PARKING SPACE IS INCLUDED IN THE MONTHLY RENT. BUILDING AMENITIES INCLUDE OUTDOOR POOL, TENNIS COURT, OUTDOOR PLAY AREA, & FITNESS ROOM. NYC TRANSIT AT ENTRANCE, VETERANS PARK NEXT DOOR & JUST MINUTES FROM SHOPPING CENTERS MAJOR HIGHWAYS. TENANTS WILL BE RESPONSIBLE FOR 1ST MONTH RENT, 1.5 MONTH SECURITY DEPOSIT, 1 MONTH BROKER FEE, $400 REFUNDABLE,$400 NON-REFUNDABLE MOVE IN FEE & RENTER'S INSURANC [ Published 16-Jun-20 / ID 3584687 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1203 River Road have any available units?
1203 River Road has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Edgewater, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Edgewater Rent Report.
What amenities does 1203 River Road have?
Some of 1203 River Road's amenities include patio / balcony, parking, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1203 River Road currently offering any rent specials?
1203 River Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1203 River Road pet-friendly?
No, 1203 River Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Edgewater.
Does 1203 River Road offer parking?
Yes, 1203 River Road does offer parking.
Does 1203 River Road have units with washers and dryers?
No, 1203 River Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1203 River Road have a pool?
Yes, 1203 River Road has a pool.
Does 1203 River Road have accessible units?
No, 1203 River Road does not have accessible units.
Does 1203 River Road have units with dishwashers?
No, 1203 River Road does not have units with dishwashers.
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