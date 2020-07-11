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725 River Dell Townes Avenue
Last updated July 15 2020 at 5:50 AM

725 River Dell Townes Avenue

725 River Dell Townes Ave · No Longer Available
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Location

725 River Dell Townes Ave, Johnston County, NC 27527

Amenities

on-site laundry
granite counters
garage
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 725 River Dell Townes Avenue have any available units?
725 River Dell Townes Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Johnston County, NC.
What amenities does 725 River Dell Townes Avenue have?
Some of 725 River Dell Townes Avenue's amenities include on-site laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 725 River Dell Townes Avenue currently offering any rent specials?
725 River Dell Townes Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 725 River Dell Townes Avenue pet-friendly?
No, 725 River Dell Townes Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Johnston County.
Does 725 River Dell Townes Avenue offer parking?
Yes, 725 River Dell Townes Avenue offers parking.
Does 725 River Dell Townes Avenue have units with washers and dryers?
No, 725 River Dell Townes Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 725 River Dell Townes Avenue have a pool?
Yes, 725 River Dell Townes Avenue has a pool.
Does 725 River Dell Townes Avenue have accessible units?
No, 725 River Dell Townes Avenue does not have accessible units.
Does 725 River Dell Townes Avenue have units with dishwashers?
No, 725 River Dell Townes Avenue does not have units with dishwashers.
Does 725 River Dell Townes Avenue have units with air conditioning?
No, 725 River Dell Townes Avenue does not have units with air conditioning.
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