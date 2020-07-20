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Cornelius, NC
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20264 Harroway Drive
Last updated July 3 2020 at 2:16 PM

20264 Harroway Drive

20264 Harroway Drive · No Longer Available
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Cornelius
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Location

20264 Harroway Drive, Cornelius, NC 28031

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
coffee bar
parking
garage
ALL YARD MAINTENANCE IS INCLUDED! BRIGHT AND OPEN. 3 BEDROOM WITH HUGE BONUS ROOM THAT CAN BE USED AS A 4TH BEDROOM, 2 1/2 BATH. STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, KITCHEN ISLAND, HARDWOOD FLOORS, COVERED BACK PATIO, 2 CAR GARAGE. MASTER BEDROOM WITH "OVER-SIZED" WALK IN SHOWER, SOAKING TUB, AND HIS AND HERS CLOSETS. HOME IS WALKING DISTANCE TO LAKE NORMAN, FRESH MARKET, COFFEE SHOPS, ORANGE THEORY, RESTAURANTS AND MORE. CONVENIENT TO I-77, CHARLOTTE AND CHARLOTTE DOUGLAS INTERNATIONAL. MOVE IN AUGUST 1ST.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20264 Harroway Drive have any available units?
20264 Harroway Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cornelius, NC.
What amenities does 20264 Harroway Drive have?
Some of 20264 Harroway Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20264 Harroway Drive currently offering any rent specials?
20264 Harroway Drive is not currently offering any rent specials.
Is 20264 Harroway Drive pet-friendly?
No, 20264 Harroway Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cornelius.
Does 20264 Harroway Drive offer parking?
Yes, 20264 Harroway Drive offers parking.
Does 20264 Harroway Drive have units with washers and dryers?
No, 20264 Harroway Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 20264 Harroway Drive have a pool?
No, 20264 Harroway Drive does not have a pool.
Does 20264 Harroway Drive have accessible units?
No, 20264 Harroway Drive does not have accessible units.
Does 20264 Harroway Drive have units with dishwashers?
Yes, 20264 Harroway Drive has units with dishwashers.
Does 20264 Harroway Drive have units with air conditioning?
No, 20264 Harroway Drive does not have units with air conditioning.
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